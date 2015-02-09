Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee - автоновости

Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee - автоновостиJeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee

Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Jeep начала разработку нового поколения популярного внедорожника Grand Cherokee.

Об этом журналистам рассказал сам глава итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионе на пресс-конференции в рамках Международного автосалона в Детройте. К сожалению, точную дату руководитель FCA не назвал, однако, ориентировочно, инженеры закончат работу над новинкой в течение следующих двух-трех лет, таким образом, официальная презентация пятого поколения Grand Cherokee состоится в 2018 – 2019 году.

Как утверждает Маркионе, в основу нового автомобиля ляжет платформа от итальянского компактного кроссовера Alfa Romeo Stelvio и получит систему заднего привода. Других технических подробностей он раскрывать не стал. Напомним, что текущая версия американского внедорожника, запущенная в 2010 году, построена на платформе второго поколения Mercedes-Benz M-Class.

Кроме того, инженеры Jeep в настоящее время занимаются созданием другого крупного внедорожника – Grand Wagoneer. Однако руководство компании приняло решение перенести сроки выпуска этого автомобиля из-за технических сложностей в адаптации шасси Grand Cherokee. Новый Grand Wagoneer должен стать несколько длиннее текущей версии Grand Cherokee и, предполагается, что именно в этом заключаются основная загвоздка.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:43      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Американский авторынок растет все быстрее - автоновости
9-02-2015, 03:03, Автоновости
Американский автомобильный рынок в январе вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года....
Подробнее
Московские активисты предлагают ввести на МКАДе дифференцированный скоростной режим - автоновости
17-02-2014, 12:07, Автоновости
Экспертный цент Probok.net нашел необычный способ бороться с нарушениями скоростного режима в Москве....
Подробнее
Представитель Nissan рассказал о грядущих новинках японского бренда для России - автоновости
1-10-2014, 16:40, Автоновости
Модельный ряд японского бренда Nissan на российском рынке скоро пополнится сразу четырьмя новыми моделями....
Подробнее
Hyundai инвестирует в производство в РФ 100 млн долларов - автоновости
14-10-2015, 01:02, Автоновости
Hyundai собирается вложить 100 млн в развитие производства в РФ....
Подробнее
На российский рынок пришел новый китайский бренд DFSK - автоновости
21-04-2014, 04:40, Автоновости
Российская компания «Ирито», официальный дистрибьютор китайских брендов Great Wall и Changan, привезла в Россию еще одну марку автомобилей из КНР....
Подробнее
Toyota прекращает производство внедорожника Fortuner в Казахстане - автоновости
29-12-2016, 21:00, Автоновости
Объем продаж японского внедорожника не оправдал надежд аналитиков Toyota....
Подробнее
5-03-2014, 22:10, Автоновости
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о введении штрафных санкций в размере 2 тысяч рублей за использование "лысой" резины на автомобилях....
Подробнее
Nissan внесет свой вклад в расширение инфраструктуры для электромобилей в Европе - автоновости
8-06-2016, 07:44, Автоновости
Новый проект компании носит название Fast-E....
Подробнее
Mitsubishi снизила цены еще сильнее - автоновости
12-08-2015, 03:01, Автоновости
Компания Mitsubishi расширила действие летних скидок....
Подробнее
В августе АвтоВАЗ показал прирост продаж в России - автоновости
8-09-2016, 12:42, Автоновости
Отечественный автопроизводитель за год сумел «нарастить» 3,6 процента продаж....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU