Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee - автоновости

Американская компания Jeep начала разработку нового поколения популярного внедорожника Grand Cherokee.

Об этом журналистам рассказал сам глава итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионе на пресс-конференции в рамках Международного автосалона в Детройте. К сожалению, точную дату руководитель FCA не назвал, однако, ориентировочно, инженеры закончат работу над новинкой в течение следующих двух-трех лет, таким образом, официальная презентация пятого поколения Grand Cherokee состоится в 2018 – 2019 году.

Как утверждает Маркионе, в основу нового автомобиля ляжет платформа от итальянского компактного кроссовера Alfa Romeo Stelvio и получит систему заднего привода. Других технических подробностей он раскрывать не стал. Напомним, что текущая версия американского внедорожника, запущенная в 2010 году, построена на платформе второго поколения Mercedes-Benz M-Class.

Кроме того, инженеры Jeep в настоящее время занимаются созданием другого крупного внедорожника – Grand Wagoneer. Однако руководство компании приняло решение перенести сроки выпуска этого автомобиля из-за технических сложностей в адаптации шасси Grand Cherokee. Новый Grand Wagoneer должен стать несколько длиннее текущей версии Grand Cherokee и, предполагается, что именно в этом заключаются основная загвоздка.