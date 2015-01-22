Росс Браун: Ф1 должна защищать интересы маленьких команд
Росс Браун считает, что руководство Формулы 1 должно сделать так, чтобы участие маленьких команд в чемпионате было для них финансово выгодным.На днях стало известно, что в Manor была введена администрация. Это в очередной раз напомнило о том, что маленьким командам сложно выжить в современной Ф1 по причине нехватки финансирования.«Маленькие коллективы очень зависят от коммерческой поддержки своих пилотов, что собственно и влияет на решение относительно того, кто из гонщиков будет подписан, – сказал Росс в интервью ESPN. – Для руководства Ф1 важно сделать спорт таким, чтобы участие в нем для маленьких команд было целесообразным».Нужно сократить гандикап между большими и маленькими командами: чтобы сократить разницу в скорости, необходимо ограничить уровень инвестирования в больших командах.Это даст возможность маленьким командам стать более конкурентоспособными и преподносить сюрпризы. Это сделает спорт зрелищнее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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