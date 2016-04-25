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Даниэль Риккардо первым протестирует новую RB13

Нидерландское издание F1Today.net, ссылаясь на собственные источники в команде Red Bull Racing, утверждает, что в первый день предсезонных тестов-2017, которые начнутся 27 февраля в Барселоне, за рулем новой RB13 будет сидеть Даниэль Риккардо.

Во второй день тестов в кокпит RB13 сядет Макс Ферстаппен. В третий день работать будет Риккардо, а завершит первый блок предсезонных тестов Ферстаппен.

Во втором блоке предсезонных тестов гонщики RBR будут работать в таком порядке: Ферстаппен-Риккардо-Ферстаппен-Риккардо. Напомним, что второй блок тестов в Барселоне пройдет с 7 по 10 марта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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