ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниэль Риккардо первым протестирует новую RB13 Нидерландское издание F1Today.net, ссылаясь на собственные источники в команде Red Bull Racing, утверждает, что в первый день предсезонных тестов-2017, которые начнутся 27 февраля в Барселоне, за рулем новой RB13 будет сидеть Даниэль Риккардо. Во второй день тестов в кокпит RB13 сядет Макс Ферстаппен. В третий день работать будет Риккардо, а завершит первый блок предсезонных тестов Ферстаппен. Во втором блоке предсезонных тестов гонщики RBR будут работать в таком порядке: Ферстаппен-Риккардо-Ферстаппен-Риккардо. Напомним, что второй блок тестов в Барселоне пройдет с 7 по 10 марта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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