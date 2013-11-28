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Lexus показал новое поколение своего флагманского седана - автоновости

Lexus показал новое поколение своего флагманского седана - автоновостиLexus показал новое поколение своего флагманского седана

Автор фото: неткаршоу.ком

На стенде премиального суббренда японской компании Toyota – Lexus – в рамках Международного автосалона в Детройте дебютировало новое поколение флагманского седана LS.

В основу пятого поколения премиального японского седана легла удлиненная версия модульной платформы GA-L с системой заднего привода, которая ранее была использована в конструкции купе LC 500. Габаритные размеры автомобиля составляют – 5 235 мм в длину (колесная база – 3 125 мм), 1 900 мм в ширину и 1 450 мм в высоту. Таким образом, новый Lexus LS на 300 мм длиннее и на 15 мм ниже, по сравнению со своим предшественником.

Как отметили официальные представители Lexus в ходе презентации, со сменой поколения седан «сбросил» 90 кг, чего удалось добиться за счет увеличения доли алюминия в конструкции. Кроме того, благодаря стараниям японских инженеров распределение массы между осями улучшилось, а центр тяжести переместился еще ниже.

Стоит отметить, что на стенде Lexus в Детройте была выставлена только модификация LS 500, под капотом которой располагается новый битурбированный шестицилиндровый силовой агрегат с системой непосредственного впрыска топлива. Его рабочий объем составляет 3,5 литра, а мощность – 415 л.с. (600 Нм). В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП. Как утверждают в компании, такой двигатель способен обеспечить автомобилю в заднеприводном исполнении разгон с места до 96 км/ч за 4,5 секунды.

В список дополнительных опций пятого поколения флагманского седана входят: проекционный 24-дюймовый дисплей, аудиосистема от компании Mark Levinson, система активного подавления шума, системы обогрева, вентиляции и массажа для всех кресел, а также подставка под ноги для пассажиров заднего ряда.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:01      |      Категория:  Автоновости
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