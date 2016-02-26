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Алекс Дзанарди: Самый логичный выбор Mercedes – приглашение Росси

Бывший гонщик Формулы 1 Алекс Дзанарди считает, что Mercedes следует пригласить на замену Нико Росбергу семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси.

Понятно, что такой вариант развития событий исключён, учитывая контракт «Доктора» с Yamaha до конца 2018 года и вообще все реалии, связанные с переходом из мотогонок. Но, по мнению Дзанарди, это пошло бы на пользу всей Формуле 1.

Валентино Росси: Тесты в Mercedes? У Вольфа есть мой номер телефона

«На мой взгляд, приглашение Валентино является самым логичным вариантом, – сказал Дзанарди в интервью Gazzetta Dello Sport. – Это было бы идеально, поскольку его переход привлёк бы дополнительное внимание к Ф1. Вы только представьте, какую огласку в СМИ получила бы победа Росси за рулём машины Mercedes!»

Напомним, что фаворитом на замену Росберга, завершившего карьеру после победы в чемпионате 2016 года, является Валттери Боттас, который, по слухам, уже даже посетил базу в Брэкли для процедуры подгонки сиденья.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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