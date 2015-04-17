Эстебан Гутьеррес выступит в 2017-м в Формуле Е

Бывший гонщик Haas Эстебан Гутьеррес дебютирует в Формуле Е в 2017-м.Во время пресс-конференции в Мехико, на которой присутствовали промоутер серии Алехандо Агаг, Гутьеррес и мэр города Мигель Анхель Мансера Эспиноза, было объявлено, что Эстебан выступит на домашнем этапе Формулы Е, но пока неизвестно, какую именно команду будет представлять бывший гонщик Ф1.«В рамках подготовки в сезону-2018 я выступлю в гонке в Мексике и, возможно, еще в некоторых других, — заявил Эстебан. — Я горжусь, что смогу стать частью новой тенденции в автоспорте, направленной на развитие электрических автомобилей. Будущее моей карьеры обещает быть захватывающим».Этап Формулы E в Мексике, запланированный на первое апреля, не совпадает ни с одним Гран При будущего сезона, так что теоретически Гутьеррес может принять участие в этой гонке, даже подписав контракт с командой Ф1.Напомним, что мексиканец дебютировал в Королевских гонках в 2013 году и за это время заработал очки лишь однажды, финишировав седьмым на Гран При Японии-2013.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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