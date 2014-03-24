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Mitsubishi завершит серийное производство Lancer в августе этого года - автоновости

Mitsubishi завершит серийное производство Lancer в августе этого года - автоновостиMitsubishi завершит серийное производство Lancer в августе этого года

Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Mitsubishi планирует снять с производства и полностью прекратить продажи автомобилей семейства Lancer.

Об этом журналистам рассказал вице-президент североамериканского подразделения японского автопроизводителя Дон Сверинген. По его словам, руководство компании уже приняло окончательное решение относительно этой модели и уже в августе текущего года ее производство будет полностью прекращено. При этом, возвращать модель обратно на конвейер или выпускать преемника в компании не собираются, добавил Сверинген.

Такое решение было связано с тем, что топ-менеджмент решил сфокусировать усилия на продвижении моделей в более популярных сегментах. В частности, японские инженеры в настоящее время занимаются созданием нового городского кроссовера, первая информация о котором будет опубликована в ближайшее время.

Как особо отметил официальный представитель Mitsubishi, прекращение производства Lancer никоим образом не связано с недавним слиянием с франко-японским альянсом Renault-Nissan.

Напомним, что в октябре прошлого года пресс-служба компании Nissan Motor Co., Ltd. объявила об успешном проведении сделки по покупке 34% акций компании Mitsubishi Motors Corporation на фоне так называемого «топливного скандала», главным фигурантом которого стал Mitsubishi. После проведения сделки во главе совета директоров Mitsubishi Motors Corporation встал Карлос Гон, который занимает аналогичные должности в компаниях Renault и Nissan.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:57      |      Категория:  Автоновости
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