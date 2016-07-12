ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жюльен Каналь и Давид Ханссон присоединятся к Rebellion в 2017-м Жюльен Каналь и Давид Ханссон выступят за команду Rebellion в WEC в 2017-м. В октябре 2016-го коллектив подтвердил, что переходит из категории LMP1 в LMP2 и намерен выставить два экипажа. Оба гонщика присоединятся к уже объявленным Николя Просту, Матиасу Бешу, Нельсону Пике и Бруно Сенне. Ханссон выступит в одном экипаже с Бешем и Пике, тогда как Каналь присоединится к Просту и Сенне. Бывший чемпион LMP2 в WEC Каналь надеется вновь побороться за титул в этом сезоне. «Я сразу же связался с Rebellion Racing, как только они объявили о переходе в LMP2, — рассказал гонщик. — К тому же я знаком со многими пилотами этой команды, и они всегда отзывались о ней только положительно. После титула LMP2 в 2015-м я хотел во что бы то ни стало вернуться в чемпионат в составе сильного коллектива, нацеленного на победы. С нетерпением жду того момента, когда сяду за руль новой ORECA. Я в хороших отношениях с Бруно Сенной, а с Нико мы вообще дружим уже несколько лет». Давид Ханссон, выигравший титул в категории GTE-Am в 2014-м в составе Aston Martin, также надеется на высокую конкурентоспособность команды в предстоящем сезоне. «Rebellion Racing всегда были лучшими из частников, демонстрируя темп и нацеленность на результат, — заявил Ханссон. — Свой пятый сезон в WEC я начну в лучшей для себя команде. Сейчас в LMP2 конкуренция выше, чем когда-либо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 9-10 июля в Хабаровске состоялся очередной раунд Российской Дрифт Серии Восток. Пропустив третий этап из-за участия в РДС-Запад на трассе Нижегородское кольцо, единственная девушка-дрифтер Екатерина... Подробнее Турнир по кикбоксингу, посвященный памяти тренера Михаила Ивановича Лемеша, состоялся 11 июня. Участниками стали 19 пар спортсменов из Владивостока, Заводского, Уссурийска, Находки. Михаил Лемеш... Подробнее В воскресенье, 22 февраля, в 11 часов в Краевом Доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) стартует открытый чемпионат города Владивостока по джиу-джитсу, посвященный Дню защитника Отечества.... Подробнее На прошлой неделе стало известно об изменении баланса технологий в классе LMP1 в преддверии гонки четвертого этапа FIA WEC «6 часов Нюрбургринга». Перед началом второй половины чемпионата мира по... Подробнее Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо считает, что у него был шанс завершить Гран При Абу-Даби выше пятого места. «Я не хотел бы сильно расстраиваться, так как финишировал на пятом месте, – заметил... Подробнее 29 сентября в спортзале школы № 17 прошел турнир по лапте среди учащихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района города Владивостока. Команда школы № 18 «Чемпионы» оправдала свое название.... Подробнее Пилотам Mercedes Нико Росбергу и Льюису Хэмилтону разрешено будет бороться между собой за победу в Гран При Австралии, несмотря на разговоры о возможном применении командной тактики на стартовом... Подробнее Очередная смена под эгидой отдела по делам молодежи и туризма администрации города завершила свою работу. В палаточном городке закалились и получили специальные знания 50 ребят в возрасте от 10 до 16... Подробнее Во вторник, 1 сентября, в 16 часов в Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 4) состоится... Подробнее С большой долей вероятности Уилл Стивенс останется пилотом Marussia на следующий сезон. В настоящий момент команда находится в подвешенном состоянии из-за скорого ухода из коллектива руководителя... Подробнее