Жюльен Каналь и Давид Ханссон присоединятся к Rebellion в 2017-м
Жюльен Каналь и Давид Ханссон выступят за команду Rebellion в WEC в 2017-м.В октябре 2016-го коллектив подтвердил, что переходит из категории LMP1 в LMP2 и намерен выставить два экипажа.Оба гонщика присоединятся к уже объявленным Николя Просту, Матиасу Бешу, Нельсону Пике и Бруно Сенне.Ханссон выступит в одном экипаже с Бешем и Пике, тогда как Каналь присоединится к Просту и Сенне.Бывший чемпион LMP2 в WEC Каналь надеется вновь побороться за титул в этом сезоне.«Я сразу же связался с Rebellion Racing, как только они объявили о переходе в LMP2, — рассказал гонщик. — К тому же я знаком со многими пилотами этой команды, и они всегда отзывались о ней только положительно.После титула LMP2 в 2015-м я хотел во что бы то ни стало вернуться в чемпионат в составе сильного коллектива, нацеленного на победы. С нетерпением жду того момента, когда сяду за руль новой ORECA.Я в хороших отношениях с Бруно Сенной, а с Нико мы вообще дружим уже несколько лет».Давид Ханссон, выигравший титул в категории GTE-Am в 2014-м в составе Aston Martin, также надеется на высокую конкурентоспособность команды в предстоящем сезоне.«Rebellion Racing всегда были лучшими из частников, демонстрируя темп и нацеленность на результат, — заявил Ханссон. — Свой пятый сезон в WEC я начну в лучшей для себя команде.Сейчас в LMP2 конкуренция выше, чем когда-либо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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