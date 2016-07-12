Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (10 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Анисимов – 16 (3 подбора, 2 передачи), Матеюнас – 15 (4 подбора, 7 передач, 3 перехвата), Бабайлов – 14 (1 перехват), Сахаров – 5, Черныш – 4 (1 подбор, 1 перехват), Ганькевич – 4 (7 подборов, 2 передачи, 4 перехвата, 2 блокшота), Белов – 2 (3 подбора, 1 передача), Форналев.





«Спартак-Приморье» проиграл «Сахалину» в десятом дальневосточном дерби с разницей в 10 очков. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший дабл-дабл – 19 очков + 10 подборов.





«Сахалин» начал с рывка «0:7», чем заставил взять быстрый тайм-аут Милоша Павичевича, и «Спартак» ответил тем же: Бабайлов забил «трешку», и дважды из «краски» попал Кривошеев. Первая четверть так и шла на «качелях», игра полностью соответствовала термину «дерби» и по содержанию, и по атмосфере на трибунах, которые впервые в этом сезоне не вместили всех желающих. В концовке первого отрезка Анисимов, взявший на себя роль снайпера, попаданием из-за дуги вывел хозяев вперед – 20:19, но тут же пропустили быструю «трешку» Смыгина и дали забить без сопротивления после технического фола скамейке.





Попадание Анисимова с периметра на старте второй четверти сравняло разницу в счете, но три «трешки» подряд «Сахалина» в середине периода довели разницу в счете до двузначной в пользу гостей. Бабайлов хоть и забил «базер», но отставание перед большим перерывом осталось приличным – «-12».





Кривошеев двумя точными штрафными и добиванием до 7 очков сократил разницу, но «Спартак» тут же пропустил рывок «Сахалина» «0:9». Погоня продолжилась в четвертом периоде. Бабайлов и Матеюнас попали два трехочковых, потом Анисимов и Сахаров сократили до «-12», но время неумолимо убегало вперед, несмотря периодические неполадки секундомера. Черныш поставил точку в быстром нападении, но итог дерби «-10».





Следующий домашний матч «Спартак-Приморье» проведет 27 января, нашим соперником будет БК «Иркут».





Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:





- Обидное поражение. «Сахалин» показал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Мы дали сопернику сыграть в их игру, не остановили их нападение. Когда противник играет так, как ему удобно, тяжело выиграть матч. Моментами мы справлялись, но надо играть все 40 минут. За счет одного нападения такие игры не выиграешь, нельзя рассчитывать на то, что соперник забьет 90, а мы забьем 100. Надо было в защите сыграть более организованнее. За поражение беру вину на себя. Ребята бились до конца, и я благодарен им за старания.





Эдуард Рауд, главный тренер БК «Сахалин»:





- Хороший матч, отличная баскетбольная атмосфера во Владивостоке, знаем о ней не понаслышке. Ребята выполнили всю установку на игру, выигран тотально «щит». Мы знали, что «Спартак-Приморье» очень сильно цементирует «краску», и у нас будет большое количество трехочковых бросков. С таким подбором игроков процент все-равно «пробьет» себя, и те неудачи, которые у нас были до этого, окажутся случайностями. Команда не может мазать всегда, и сегодня мы показали ту реализацию, которую должны показывать.





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"