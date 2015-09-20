Нико Росберг: В этом году я буду валяться на диване и смотреть телевизор
Завершивший карьеру чемпион-2016 Нико Росберг признался, что у него нет никак планов перед началом сезона Ф1, кроме как проводить время на диване перед телевизором.«Я останусь дома, буду валяться на диване и смотреть телевизор, — признался бывший гонщик Mercedes в интервью CNN. — Я продолжу следить за чемпионатом, ведь интересно, что будут представлять из себя новые автомобили».Многие считают, что целью Нико было лишь повторить успех своего отца Кеке, выиграв титул, поэтому он решил завершить карьеру, однако есть немало тех, кому кажется, что немец сдался из-за давления.«Давление и напряжение были неимоверными, — продолжил Нико. — Иногда становилось совсем трудно. Мне было непросто справиться с тем, что я проиграл Льюису два титула. Даже когда я пересек финишную черту в Абу-Даби, то сперва почувствовал облегчение, а не счастье».Несмотря на то, что в этом году Нико скорее всего будет наслаждаться удобным креслом у себя дома, он не исключил, что снова может вернуться в гонки в будущем.«Я хочу продолжить заниматься активной деятельностью, — объяснил Росберг. — Я всегда останусь поклонником нашего спорта. У меня есть картодром на юге Франции, так что если я захочу сесть за руль, то отправляюсь туда со своими друзьями. Вот и всё пока что.Я знаю, что мне нужно с кем-то соревноваться. Есть немало других видов спорта, которые мне нравятся. Даже теннис может доставить острые ощущения и удовольствие. Посмотрим».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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