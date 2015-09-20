ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Приморье проходит первенство ДСО «Урожай» по хоккею с шайбой

В рамках декады спорта в Хорольском муниципальном районе проходит чемпионат ДСО «Урожай» Приморского края по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 гг.

В соревнованиях на первенство «Урожая» принимают участие пять команд: «Металлург» (Хорольский р-н), «Шахтер» (п. Липовцы), «Штурмовик» (Черниговский р-н), «Восток» (Пограничный р-н), «Ханка» (Ханкайский р-н).

На территории района прошли две игры: 30 декабря 2016 года «Металлург» из пгт. Ярославский встречался с «Востоком» из п. Пограничный. 6 января «Металлург» сразился с «Ханкой» из с. Камень-Рыболов.

Все матчи проходили очень интересно. На небольшой ледовой площадке собиралось огромное количество зрителей и заядлых болельщиков. Даже выигрыш и победа были не так важны, потому что это был праздник спорта!





Сергей Кутькин, фото автора

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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