В Приморье проходит первенство ДСО «Урожай» по хоккею с шайбой
В рамках декады спорта в Хорольском муниципальном районе проходит чемпионат ДСО «Урожай» Приморского края по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 гг.
В соревнованиях на первенство «Урожая» принимают участие пять команд: «Металлург» (Хорольский р-н), «Шахтер» (п. Липовцы), «Штурмовик» (Черниговский р-н), «Восток» (Пограничный р-н), «Ханка» (Ханкайский р-н).
На территории района прошли две игры: 30 декабря 2016 года «Металлург» из пгт. Ярославский встречался с «Востоком» из п. Пограничный. 6 января «Металлург» сразился с «Ханкой» из с. Камень-Рыболов.
Все матчи проходили очень интересно. На небольшой ледовой площадке собиралось огромное количество зрителей и заядлых болельщиков. Даже выигрыш и победа были не так важны, потому что это был праздник спорта!
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