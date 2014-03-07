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Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

Американский чемпионат по ралли-кроссу Red Bull Global Rallycross является одной из самых разнообразных дисциплин в мировом автоспорте. Здесь представлены участники, в своё время выступавшие в Формуле 1, WRC, дрифте, спорткарах, мотогонках и даже скейтборде. Тем не менее серия может привлечь ещё больше громких имён, и издание The Checkered Flag оценило пять потенциальных кандидатов.
Дженсон Баттон

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

По последним слухам, Баттон дебютирует в Red Bull Global Rallycross в этом году.

Чемпион мира-2009 никогда не скрывал интереса к переходу в ралли-кросс после завершения карьеры в Формуле 1. Именно в этой дисциплине автоспорта в 70-х годах участвовал его отец Джон.

Дженсон Баттон и Дэвид Култхард опробовали машины WRX

В конце 2015 года Баттон присутствовал на финальном этапе американского чемпионата в качестве гостя команды SH Racing, за которую тогда выступал Нельсон Пике-младший. Из-за обязательств в WEC и WRX бразилец вряд ли вернётся Red Bull GRC. С другой стороны, такие команды, как Olsbergs Honda и Volkswagen Andretti, являются более привлекательным вариантом для Баттона, чем частный коллектив SH Racing.
Хуан-Пабло Монтойя

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

Хуан-Пабло относится к категории гонщиков, которая в современном автоспорте встречается всё реже. IndyCar, Формула 1, NASCAR и гонки спорткаров – где бы Монтойя ни выступал, он практически везде выигрывал.

Ралли-кросс – одна из немногих категорий, где колумбиец ещё ни разу не пробовал свои силы.

В 2017 году место Монтойи в составе Penske в IndyCar займёт Джозеф Ньюгарден, хотя он выступит за команду Роджера Пенске в «500 милях Индианаполиса». В прошлом Penske уже интересовалась Red Bull GRC, поэтому, может быть, однажды звёзды сойдутся…
Майк «Мэд» Уиддет

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

Звезда дрифтинга дебютировал в кольцевых гонках в октябре прошлого года в рамках этапа австралийской серии GT. Сочетание гоночного мастерства и опыта езды в заносе может стать залогом успешной карьеры новозеландца, которого широко поддерживает Red Bull.

Стоит отметить, что в своё время из дрифта в Red Bull GRC успешно перешли Таннер Фауст и Рис Миллен, одержавшие несколько побед в серии.
Курт Буш

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

Чемпиону NASCAR 2004 года не привыкать к выступлениям в самых разных гоночных категориях. Несмотря на все свои успехи в гонках сток-каров, Буш также выступал в NHRA Pro-Stock, «500 милях Индианаполиса» и Гонке чемпионов.

В 2013 году Курт протестировал Ford Fiesta Скотта Спида в Шарлотте и позже признал, что хотел бы попробовать силы в Red Bull GRC, но интенсивный график в NASCAR пока к этому не располагает. Несмотря на это, время от времени он появляется в паддоке.
Робби Гордон

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross

Бывший участник NASCAR и IndyCar выступает в гонках на бездорожье с 80-х годов. В 2009-м он финишировал третьим на «Дакаре», а также выигрывал такие престижные ралли, как «Баха 500» и «Баха 1000».

Кроме того, американец является основателем серии Stadium Super Trucks, которая была представлена вместе с Red Bull GRC на экстремальных соревнованиях X-Games в Остине в 2014-м.

Вряд ли обязательства в SST позволят Гордону выступить в Red Bull GRC, но можно с уверенностью сказать, что полноприводный ралли-кроссовый автомобиль подошёл бы ему не хуже рамного грузовика с двигателем V8.

Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global RallycrossХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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