ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Объекты Хунгароринга будут полностью модернизированы Руководство Хунгароринга подтвердило, что в течение двух лет все объекты трассы пройдут модернизацию. Гран При Венгрии проводится ежегодно с 1986 года, а в прошлом году контракт был продлен до 2026 года. Перед прошлогодним этапом Ф1 на трассе заменили асфальт, тогда как все ремонтные работы должны завершиться в 2019 году. Проект будет проведен в три этапа и начнется уже этой осенью: сперва будут обновлены главные трибуны и зона комментаторских кабинок, после чего уже осенью 2018 года запустится реконструкция строений в зоне пит-лейна, а завершится всё строительством нового центра для посетителей и музея. Руководство трассы добавило, что ремонтные работы никак не помешают проведению основных мероприятий трассы: Гран При Венгрии Ф1 и этапа европейской Ф3.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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