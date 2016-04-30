Объекты Хунгароринга будут полностью модернизированы
Руководство Хунгароринга подтвердило, что в течение двух лет все объекты трассы пройдут модернизацию.Гран При Венгрии проводится ежегодно с 1986 года, а в прошлом году контракт был продлен до 2026 года.Перед прошлогодним этапом Ф1 на трассе заменили асфальт, тогда как все ремонтные работы должны завершиться в 2019 году.Проект будет проведен в три этапа и начнется уже этой осенью: сперва будут обновлены главные трибуны и зона комментаторских кабинок, после чего уже осенью 2018 года запустится реконструкция строений в зоне пит-лейна, а завершится всё строительством нового центра для посетителей и музея.Руководство трассы добавило, что ремонтные работы никак не помешают проведению основных мероприятий трассы: Гран При Венгрии Ф1 и этапа европейской Ф3.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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