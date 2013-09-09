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Классический аромат во флаконе духов «Жеозе»

Духи «Жеозе» от торгового дома Guy Laroche представляют уникальную линию парфюмов для женщин любого возраста. Классический аромат родом из прошлого столетия сейчас снова входит в модные тенденции современной девушки. Окружающие мужчины смогут почувствовать с одной стороны уверенность в характере, а с другой – привлекательную игривость.

Легендарный французский парфюмер Гай Ларош еще с середины 20-х годов начал выпускать духи «JAI OSE» на сайте. За прошедшие годы предпочтения многих парижанок остались без изменений, духи и сейчас можно встретить во многих салонах красоты Парижа. Советским женщинам конца 80-х они будут также знакомы. Это уже ставший легендой аромат смог с легкостью заменить Chanel No. 5.

Шапка наполеона с секретным ароматом настоящей женщины

Первое приятное впечатление от духов «Жеозе» создается благодаря необычной форме флакона. Его украшает пробка в виде шапки французского императора Наполеона. Это необычное решение встречается только в данной серии ароматов.

Открывая флакон, практически сразу становится ощутим по-современному насыщенный аромат. Эти прекрасные цветочные композиции одновременно отображают культуру восточной благовонии и жизнь европейского высшего общества. Просто невозможно не влюбиться в столь сложные нотки разных вкусов.

Ароматная композиция духов «Жеозе»

Что же именно содержится во флаконе от парижских парфюмеров? Если немного отставить в стороне ассорти из самых тончайших нот ароматов, тогда можно уловить два самых ярких сочетания вкусов: разные цитрусовые фрукты и порция восточного кориандра. Они располагаются в так называемых верхних нотках.

Опускаясь немного ниже к сердечным нотам, уже становятся ощутимы ароматы жасмина с элементами сандала. Хотя в рецептуре еще содержится кедр, немного терпкий пачули и альдегиды. В общей сложности просто невозможно сознательно уловить все хранящиеся внутри вкусы, но их манящему притяжению просто невозможно противостоять.

Духи «Жеозе» как и в прежние времена становятся главным украшением любой современной успешной девушки. Ее желания для мужчин более не скрыты от них. Посредством ароматов этой линии можно с легкостью разбудить былую страсть в семейной жизни или найти новых своих почитателей. Купить духи J’ai Ose – это не прихоть, а желание оставаться всегда любимой!
 

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Опубликовано:   Сегодня, 15:01      |      Категория:  Новости
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В ОАО «ДЭК» прошла благотворительная акция «Доброе сердце энергетиков»
27-11-2009, 11:50, Новости
В ОАО «ДЭК» завершилась благотворительная акция «Доброе сердце энергетиков», в ходе которой была оказана помощь подшефным детским домам Приморского и Хабаровского краев,...
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Полицейские задержали мужчину, зачастившего во владивостокский супермаркет
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Краевой суд разрешил Юрию Копылову не платить за колумбарий
9-06-2009, 13:54, Новости
В понедельник, 8 июня, Приморский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшего прокуратуре Владивостока во взыскании в бюджет города с экс-мэра Юрия Копылова 21,5 млн руб. По...
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