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Хоккейное шоу «Студеный лед» в Артеме запомнилось участникам и зрителям

Хоккейное шоу «Студеный лед» в Артеме запомнилось участникам и зрителям
В последний день новогодних и рождественских праздников, 8 января, в рамках всероссийского проекта «Студеный лед», ветераны Ночной Хоккейной Лиги Приморья провели грандиозное хоккейное шоу на открытом катке стадиона «Угольщик» в г. Артеме. Теплая и безветренная погода, царившая в этот день, была еще одним подарком многочисленным болельщикам и участникам хоккейных баталий.

Представители сразу всех команд, участвующих в отборочном этапе всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги Приморского края, приняли участие в этом красочном мероприятии. Организаторы постарались на славу, подготовив для зрителей и для хоккеистов различные конкурсы и турниры.

Перед матчем участникам предстояло пробежать эстафету с новогодними шарами, продемонстрировать свою меткость в попадании в цель и исполнить серию штрафных бросков не только на результат, но и на артистичность.

Ну а главным событием, конечно же, стал сам хоккейный матч. За номинальных «хозяев» сыграли представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).

В роли «гостей» выступили представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и большекаменский «Гранит».

«Мы хотели провести «Студеный лед» именно в таком формате и мне кажется нам это удалось. Своеобразный матч «Всех звезд» ветеранов Ночной Хоккейной Лиги Приморского края на открытом льду. Результат в таких встречах не важен, здесь более важна сама атмосфера праздника и здорового образа жизни. Многие участники приехали на этот матч со своими семьями, с детьми, с женами! Это же настоящее событие и для взрослых, и для детей!» - поделился региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги в Приморье Олег Зеленин.

Экс-глава Артемовского городского округа, ныне Депутат Государственной Думы России Владимир Новиков отметил, что такие праздничные мероприятия должны проводиться как можно чаще и выразил уверенность, что «Студеный лед» Ночной Хоккейной Лиги Приморья станет для Артема традиционным.



Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги в Приморском крае

Фото Олега Зеленина

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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