ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Алехандро Агаг: Формуле Е нужно больше этапов Главный промоутер Формулы Е Алехандро Агаг намерен расширить географию этапов Формулы Е. За три сезона существования чемпионата календарь несколько раз серьезно менялся. Так, в сезоне-2016/17 появились этапы в Гонконге, Марракеше, Брюсселе, Нью-Йорке и Монреале, тогда как гонки в Майами и Москве, проводившиеся в сезоне-2014/15, были отменены. Малайзия, Лондон, Лонг-Бич и Пекин также исчезли из календаря. «Мы точно намерены провести еще одну гонку в Китае, – заявил Агаг. — У нас есть этап в Гонконге, но хотелось бы привезти серию и на материковую часть. К тому же мы бы хотели приехать в Австралию — мы уже думали о парочке городов, посетить Ближний Восток, а также провести еще больше гонок в США и Бразилии. Напоминает лист с желанными подарками на Рождество. Я бы хотел этапы во многих городах мира, но свои приоритеты я обозначил, и совместно с FIA мы попробуем это осуществить. К тому же нам необходим стабильный календарь. Поскольку мы по-прежнему молодая серия, с нашим расписанием этапов есть еще некоторая неопределенность, которую мы постепенно устраняем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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