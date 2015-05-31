"Адмирал" уступил "Словану" на последних секундах

По недоброй традиции последних матчей «Адмирал» довольно быстро пропустил. Уже на третьей минуте Штясны открыл счет. Однако пропущенная шайба нисколько не смутила «моряков», и они принялись создавать момент за моментом у ворот Браста. Правда, с той же регулярностью голевые возможности использовать не получалось. Отыграться в стартовой двадцатиминутке не удалось.





То, что не удалось в стартовом отрезке, получилось в начале второго. Отбившись две минуты в меньшинстве «Адмирал» счет сравнял. Райт не промахнулся из убойной позиции после передач Ткачёва и Саболича.

К экватору встречи ситуация повторилась, «убив» большинство «Слована» дальневосточники вновь огорчили переполненную «Словнафт Арену». Макаренко реализовал выход один на один с Брастом. Правда, арбитрам понадобился видеопросмотр, чтобы засчитать шайбу. Под занавес второго периода «Слован» счет сравнял. Причем гол получился, как под копирку с первым. Бросок с правого фланга, и добивание с левого – 2:2 после 40 минут игры.

В третьем периоде все катилось к овертайму, но «Слован» за 38 секунд до сирены сумел вырвать победу. Таффе оформил дубль.





Александр Андриевский, главный тренер «Адмирала»:





– Турнирная таблица такая, что очки нужны и нам и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство сыграло определенную роль в сегодняшнем поражении.





Милош Ржига, главный тренер, «Слована»:





– Соглашусь с коллегой, в первых двух периодах соперник играл лучше, а в третьем периоде у нас появилась удача, мы хорошо играли, ребята очень хотели выиграть сегодня. Я очень рад, что у мы заработали три очка.





"Слован" (Братислава) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).





8 января. Братислава. «Словнафт Арена». 8 681 зрителей. Судьи: Ансонс, Оленин





«Слован» (12): Браст (Погге); Серсен-к – Кундратек (2), Сукел – Таффе – Чичу; Пластино – Шварни (2), Недорост – Галама – Еглич; Староста (2) – Дялога (2), Штясны – Сурови – Чипчура (2); Бачик, Скалицки – Лушняк (2) – Глинка.





«Адмирал» (12): Серебряков (Третьяк); Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Райт – Саболич; Моррисонн – Волченков, Александров – Яковлев (2) – Сигарёв; Земчёнок (2) – Гавриленко (4), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Курашов, Горшков (2) – Саюстов – Плотников.





Голы:





1:0 Штясны (Сурови, 02:13)





1:1 Райт (Ткачёв, Саболич, 25:32)





1:2 Макаренко (Блум, Сигарёв, 29:06)





2:2 Таффе (Чичу, 34:53)





3:2 Таффе (Чипчура, 59:22)





Броски: 39 (11+11+17) – 32 (14+12+6)





Вбрасывания: 16 (2+8+6) – 34 (10+12+12)





Блокированные броски: 5 (4+1+0) – 16 (2+6+8)





Силовые приемы: 5 (2+2+1) – 13 (6+3+4)





Пресс-служба ХК «Адмирал»