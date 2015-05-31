"Адмирал" уступил "Словану" на последних секундах

По недоброй традиции последних матчей «Адмирал» довольно быстро пропустил. Уже на третьей минуте Штясны открыл счет. Однако пропущенная шайба нисколько не смутила «моряков», и они принялись создавать момент за моментом у ворот Браста. Правда, с той же регулярностью голевые возможности использовать не получалось. Отыграться в стартовой двадцатиминутке не удалось.
То, что не удалось в стартовом отрезке, получилось в начале второго. Отбившись две минуты в меньшинстве «Адмирал» счет сравнял. Райт не промахнулся из убойной позиции после передач Ткачёва и Саболича.
К экватору встречи ситуация повторилась, «убив» большинство «Слована» дальневосточники вновь огорчили переполненную «Словнафт Арену». Макаренко реализовал выход один на один с Брастом. Правда, арбитрам понадобился видеопросмотр, чтобы засчитать шайбу. Под занавес второго периода «Слован» счет сравнял. Причем гол получился, как под копирку с первым. Бросок с правого фланга, и добивание с левого – 2:2 после 40 минут игры.
В третьем периоде все катилось к овертайму, но «Слован» за 38 секунд до сирены сумел вырвать победу. Таффе оформил дубль.
Александр Андриевский, главный тренер «Адмирала»:
– Турнирная таблица такая, что очки нужны и нам и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство сыграло определенную роль в сегодняшнем поражении.
Милош Ржига, главный тренер, «Слована»:
– Соглашусь с коллегой, в первых двух периодах соперник играл лучше, а в третьем периоде у нас появилась удача, мы хорошо играли, ребята очень хотели выиграть сегодня. Я очень рад, что у мы заработали три очка.
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