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"Адмирал" уступил "Словану" на последних секундах

"Адмирал" уступил "Словану" на последних секундах
По недоброй традиции последних матчей «Адмирал» довольно быстро пропустил. Уже на третьей минуте Штясны открыл счет. Однако пропущенная шайба нисколько не смутила «моряков», и они принялись создавать момент за моментом у ворот Браста. Правда, с той же регулярностью голевые возможности использовать не получалось. Отыграться в стартовой двадцатиминутке не удалось.



То, что не удалось в стартовом отрезке, получилось в начале второго. Отбившись две минуты в меньшинстве «Адмирал» счет сравнял. Райт не промахнулся из убойной позиции после передач Ткачёва и Саболича.

К экватору встречи ситуация повторилась, «убив» большинство «Слована» дальневосточники вновь огорчили переполненную «Словнафт Арену». Макаренко реализовал выход один на один с Брастом. Правда, арбитрам понадобился видеопросмотр, чтобы засчитать шайбу. Под занавес второго периода «Слован» счет сравнял. Причем гол получился, как под копирку с первым. Бросок с правого фланга, и добивание с левого – 2:2 после 40 минут игры.

В третьем периоде все катилось к овертайму, но «Слован» за 38 секунд до сирены сумел вырвать победу. Таффе оформил дубль.



Александр Андриевский, главный тренер «Адмирала»:



– Турнирная таблица такая, что очки нужны и нам и «Словану», поэтому игра была напряженной. Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу еще раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство сыграло определенную роль в сегодняшнем поражении.



Милош Ржига, главный тренер, «Слована»:



– Соглашусь с коллегой, в первых двух периодах соперник играл лучше, а в третьем периоде у нас появилась удача, мы хорошо играли, ребята очень хотели выиграть сегодня. Я очень рад, что у мы заработали три очка.



"Слован" (Братислава) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).



8 января. Братислава. «Словнафт Арена». 8 681 зрителей. Судьи: Ансонс, Оленин



«Слован» (12): Браст (Погге); Серсен-к – Кундратек (2), Сукел – Таффе – Чичу; Пластино – Шварни (2), Недорост – Галама – Еглич; Староста (2) – Дялога (2), Штясны – Сурови – Чипчура (2); Бачик, Скалицки – Лушняк (2) – Глинка.



«Адмирал» (12): Серебряков (Третьяк); Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Райт – Саболич; Моррисонн – Волченков, Александров – Яковлев (2) – Сигарёв; Земчёнок (2) – Гавриленко (4), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Курашов, Горшков (2) – Саюстов – Плотников.



Голы:



1:0 Штясны (Сурови, 02:13)



1:1 Райт (Ткачёв, Саболич, 25:32)



1:2 Макаренко (Блум, Сигарёв, 29:06)



2:2 Таффе (Чичу, 34:53)



3:2 Таффе (Чипчура, 59:22)



Броски: 39 (11+11+17) – 32 (14+12+6)



Вбрасывания: 16 (2+8+6) – 34 (10+12+12)



Блокированные броски: 5 (4+1+0) – 16 (2+6+8)



Силовые приемы: 5 (2+2+1) – 13 (6+3+4)



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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