Себастьен Лёб: Навигационная подготовка помогает на этом «Дакаре»
Себастьен Лёб признался, что специальная работа по отработке навигационных навыков, которую он и его штурман Даниэль Элена проделали после дебюта в ралли «Дакар» 2016 года, помогает им увереннее проходить сложные участки знаменитого рейда в этом году.В пятницу Лёб одержал свою вторую победу на этапе Туписа-Оруро, опередив Нани Рому и Стефана Петеранселя, несмотря на небольшую навигационную ошибку.В то время как многие претенденты на лидерство из-за ошибок потеряли много времени, Лёб сумел практически безукоризненно пройти несколько этапов, хотя в четверг девятикратный чемпион WRC столкнулся с проблемами с двигателем.«В прошлом году мы бы так не справились, — заявил Лёб в интервью Motorsport.com. — Даниэль стал лучше разбираться в навигационных моментах, и теперь мы намного лучше работаем вдвоем.Сейчас мы знаем, что можем выигрывать этапы, на которых многое зависит от навигации, а после самых сложных спецучастков — по-прежнему бороться за лидерство, несмотря на 25-минутную заминку из-за проблемы с двигателем.Несмотря на всю уверенность, мы по-прежнему понимаем, что на некоторых участках любой гонщик и штурман могут потерять ориентиры. Случиться может что угодно». ПЕТЕРАНСЕЛЬ: ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЛИДЕРСТВО НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО В общей классификации Лёб занимает вторую строчку, проигрывая более минуты напарнику Петеранселю.Действующий победитель ралли-рейда «Дакар» уверен, что пока его преимущество ни о чём не говорит, поскольку первых четырех гонщиков разделяет всего лишь пять минут.«Отрывы среди лидеров сокращаются, — отметил гонщик. – Пока что мы завершили только пятый день ралли-рейда, а за это время уже успело смениться четыре лидера, всегда лишь чуть вырываясь вперед.На данном этапе промежуточное лидерство в «Дакаре» ничего не значит».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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