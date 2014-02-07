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Себастьен Лёб: Навигационная подготовка помогает на этом «Дакаре»

Себастьен Лёб признался, что специальная работа по отработке навигационных навыков, которую он и его штурман Даниэль Элена проделали после дебюта в ралли «Дакар» 2016 года, помогает им увереннее проходить сложные участки знаменитого рейда в этом году.

В пятницу Лёб одержал свою вторую победу на этапе Туписа-Оруро, опередив Нани Рому и Стефана Петеранселя, несмотря на небольшую навигационную ошибку.

В то время как многие претенденты на лидерство из-за ошибок потеряли много времени, Лёб сумел практически безукоризненно пройти несколько этапов, хотя в четверг девятикратный чемпион WRC столкнулся с проблемами с двигателем.

«В прошлом году мы бы так не справились, — заявил Лёб в интервью Motorsport.com. — Даниэль стал лучше разбираться в навигационных моментах, и теперь мы намного лучше работаем вдвоем.

Сейчас мы знаем, что можем выигрывать этапы, на которых многое зависит от навигации, а после самых сложных спецучастков — по-прежнему бороться за лидерство, несмотря на 25-минутную заминку из-за проблемы с двигателем.

Несмотря на всю уверенность, мы по-прежнему понимаем, что на некоторых участках любой гонщик и штурман могут потерять ориентиры. Случиться может что угодно».
ПЕТЕРАНСЕЛЬ: ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЛИДЕРСТВО НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО

Себастьен Лёб: Навигационная подготовка помогает на этом «Дакаре»

В общей классификации Лёб занимает вторую строчку, проигрывая более минуты напарнику Петеранселю.

Действующий победитель ралли-рейда «Дакар» уверен, что пока его преимущество ни о чём не говорит, поскольку первых четырех гонщиков разделяет всего лишь пять минут.

«Отрывы среди лидеров сокращаются, — отметил гонщик. – Пока что мы завершили только пятый день ралли-рейда, а за это время уже успело смениться четыре лидера, всегда лишь чуть вырываясь вперед.

На данном этапе промежуточное лидерство в «Дакаре» ничего не значит».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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