ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьен Лёб: Навигационная подготовка помогает на этом «Дакаре» Себастьен Лёб признался, что специальная работа по отработке навигационных навыков, которую он и его штурман Даниэль Элена проделали после дебюта в ралли «Дакар» 2016 года, помогает им увереннее проходить сложные участки знаменитого рейда в этом году. В пятницу Лёб одержал свою вторую победу на этапе Туписа-Оруро, опередив Нани Рому и Стефана Петеранселя, несмотря на небольшую навигационную ошибку. В то время как многие претенденты на лидерство из-за ошибок потеряли много времени, Лёб сумел практически безукоризненно пройти несколько этапов, хотя в четверг девятикратный чемпион WRC столкнулся с проблемами с двигателем. «В прошлом году мы бы так не справились, — заявил Лёб в интервью Motorsport.com. — Даниэль стал лучше разбираться в навигационных моментах, и теперь мы намного лучше работаем вдвоем. Сейчас мы знаем, что можем выигрывать этапы, на которых многое зависит от навигации, а после самых сложных спецучастков — по-прежнему бороться за лидерство, несмотря на 25-минутную заминку из-за проблемы с двигателем. Несмотря на всю уверенность, мы по-прежнему понимаем, что на некоторых участках любой гонщик и штурман могут потерять ориентиры. Случиться может что угодно».

ПЕТЕРАНСЕЛЬ: ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЛИДЕРСТВО НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО

В общей классификации Лёб занимает вторую строчку, проигрывая более минуты напарнику Петеранселю. Действующий победитель ралли-рейда «Дакар» уверен, что пока его преимущество ни о чём не говорит, поскольку первых четырех гонщиков разделяет всего лишь пять минут. «Отрывы среди лидеров сокращаются, — отметил гонщик. – Пока что мы завершили только пятый день ралли-рейда, а за это время уже успело смениться четыре лидера, всегда лишь чуть вырываясь вперед. На данном этапе промежуточное лидерство в «Дакаре» ничего не значит».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Участникам и гостям XXII зимних Олимпийских игр расскажут о предстоящем в октябре 2014 года Гран При России Формулы 1 в Сочи. Популяризировать первый в истории этап чемпионата мира на Черноморском... Подробнее Второй матч Кубка Сибири и Дальнего Востока в Красноярске завершился для нашей «Приморочки» поражением со счетом 0:3 красноярскому «Енисею». Нашей команде в этот раз противостоял представитель... Подробнее Расследование, инициированное руководством команды Mercedes, не выявило факта передачи конфиденциальной информации Бенджамином Хойлом соперникам из Ferrari. На прошлой неделе «Серебряные стрелы»... Подробнее 19 октября состоится открытие первого тура по соревнованиям лично-командного типа по велоспорту в дисциплине маунтинбайк. Оно пройдет в Мостовском районе Краснодарского края.... Подробнее Суперлига – Первый дивизион. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 91:77 (15:28, 27:17, 26:15, 23:17) Новый сезон Суперлиги для дальневосточных команд «Спартак-Приморье» и... Подробнее 9 августа на стадионе "Локомотив" в Уссурийске прошел финальный матч кубка Приморского края по футболу. За право обладать заветным трофеем боролись два сильнейших любительских коллектива Приморского... Подробнее Приморские гребцы провели экстремальную гонку в заливе Петра Великого. Соревновались спортсмены из Владивостока и Находки. Им предстоял сложный маршрут - бухта Аякс - пролив Босфор Восточный - бухта... Подробнее В трех партиях наша команда была сильнее ВК «Липецк-Индезит». На первый технический перерыв в роли номинального лидера уходили гостьи – 7:8. Александр Стаценко поменял доигровщика – вместо Марины... Подробнее Главный приз увезла домой команда «Амур-04» из Хабаровска. Жаркие бои на льду «Фетисов Арены» продолжались с 24 по 28 августа. Титул сильнейших хоккеистов на Дальнем Востоке оспаривали восемь команд... Подробнее С 27 по 31 октября в оренбургском спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошло Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2000-2001 г.р.... Подробнее