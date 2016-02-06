Жан-Эрик Вернь и Луис Делетраз выступят на «24 часах Дубая»
Экс-пилот Toro Rosso Жан-Эрик Вернь и вице-чемпион сезона-2016 Формулы 3.5 V8 Луис Делетраз пополнили состав участников суточного марафона «24 часа Дубаи».26-летний Вернь, выступавший с 2012 по 2014 года в Больших Призах, является тест-пилотом Ferrari и защищает цвета Techeetah в Формуле E.Что касается 19-летнего Делетраза, то после кампании в Ф3.5 V8 он перебрался в GP2: в 2017-м Луис будет выступать за Racing Engineering.На «24 часах Дубая» Вернь и Делетраз будут выступать вместе с Джорданом Грогором и Ники Пасторелли за рулем Renault RS01 GT3 команды GP Extreme.Напомним, ранее подтвердил свое участие в 24-х часовом марафоне в ОАЭ Роберт Кубица.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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