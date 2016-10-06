ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Force India VJM10 прошла краш-тесты Новый автомобиль Force India на сезон-2017 VJM10 прошел все обязательные краш-тесты FIA в преддверии начала предсезонных тестов 27 февраля, которые пройдут в Барселоне. Кроме того, команда впервые сама сконструировала собственными силами монокок на базе в Сильверстоуне. «Разработка автомобиля идет по плану, – сказал исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр в интервью изданию RACER. – Мы с первого раза сумели пройти все обязательные тесты FIA на абсолютно новой машине, что не может не радовать». Напомним, что официальное представление VJM10 пройдет 22 февраля в Сильверстоуне.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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