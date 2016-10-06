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Force India VJM10 прошла краш-тесты

Новый автомобиль Force India на сезон-2017 VJM10 прошел все обязательные краш-тесты FIA в преддверии начала предсезонных тестов 27 февраля, которые пройдут в Барселоне.

Кроме того, команда впервые сама сконструировала собственными силами монокок на базе в Сильверстоуне.

«Разработка автомобиля идет по плану, – сказал исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр в интервью изданию RACER. – Мы с первого раза сумели пройти все обязательные тесты FIA на абсолютно новой машине, что не может не радовать».

Напомним, что официальное представление VJM10 пройдет 22 февраля в Сильверстоуне.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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