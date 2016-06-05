Росс Браун: У Формулы 1 нет никакого плана

Росс Браун считает, что главной проблемой руководства Формулы 1 является отсутствие долгосрочной стратегии развития спорта.«Ф1 нужен план. Меня расстраивает то, что у них этого плана нет, – сказал Росс в интервью ESPN. – Они реагируют по ситуации.Было бы здорово, чтобы они сумели сформулировать стратегию и план развития на 3-5 лет».Кроме того, Браун заявил, что его стиль управления Большими Призами отличался бы от того, который проповедует действующий глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун.«Берни заботится о спорте. Но для него также важна коммерческая составляющая вопроса, – продолжил Росс. – Он хочет получать максимальную отдачу от команд и акционеров.Мой стиль управления был бы другим. Возможно, я слишком щепетилен и прагматичен, что присуще инженерам. Не исключено, что мой подход был бы неправильным».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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