С Новым годом и Рождеством! Поздравление директора департамента физической культуры и спорта Приморского края
Уважаемые друзья!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый долгожданный праздник. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены.
Я искренне желаю вам, чтобы 2017 год был полон новыми планами и хорошими новостями, насыщен творческими идеями и финансовыми успехами, принес уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и, конечно же, достижения поставленных целей и исполнения всех желаний!
Ж.А. Кузнецов
Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края
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