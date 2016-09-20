Автопарк Дженсона Баттона пополнился McLaren 675LT Spider

Не так давно Дженсон Баттон поселился в Лос-Анджелесе, а на днях его автопарк пополнился шикарным спорткаром McLaren 675LT Spider.В Instagram Дженсон опубликовал фотографию своего нового автомобиля.«Несколько дней назад забрал свою новую красотку. Обожаю эту машину», - написал Баттон. Picked up my new beauty a couple of days ago, love this car. #mclaren675lt #luckyboy #dreamgarageФото опубликовано Jenson Button (@jensonbutton_22) Янв 5 2017 в 7:34 PST McLaren 675LT Spider оснащена двигателем V8 с двойной турбиной мощностью в 666 лошадиных сил.Напомним, что сезон-2017 Ф1 Баттон пропускает: его место в кокпите McLaren займет Стоффель Вандорн. Ранее Дженсон выказывал желание попробовать свои силы в соревнованиях по ралли-кроссу.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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