ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Автопарк Дженсона Баттона пополнился McLaren 675LT Spider Не так давно Дженсон Баттон поселился в Лос-Анджелесе, а на днях его автопарк пополнился шикарным спорткаром McLaren 675LT Spider. В Instagram Дженсон опубликовал фотографию своего нового автомобиля. «Несколько дней назад забрал свою новую красотку. Обожаю эту машину», - написал Баттон. Picked up my new beauty a couple of days ago, love this car. #mclaren675lt #luckyboy #dreamgarage Фото опубликовано Jenson Button (@jensonbutton_22) Янв 5 2017 в 7:34 PST

McLaren 675LT Spider оснащена двигателем V8 с двойной турбиной мощностью в 666 лошадиных сил. Напомним, что сезон-2017 Ф1 Баттон пропускает: его место в кокпите McLaren займет Стоффель Вандорн. Ранее Дженсон выказывал желание попробовать свои силы в соревнованиях по ралли-кроссу.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:52 | Категория: Все новости » Спорт

