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8 января «Спартак-Приморье» принимает «Сахалин»

8 января «Спартак-Приморье» принимает «Сахалин»
В воскресенье, 8 января, «Спартак-Приморье» на домашней площадке в рамках чемпионата Суперлиги будет принимать БК «Сахалин». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Представляем соперника. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)



В минувшем сезоне «Сахалин» провел первый сезон в своей истории и сходу завоевал «золото» Суперлиги. Чемпионами в составе островитян стали трое воспитанников «Спартака-Приморье»: Дмитрий Узинский, Андрей Зверков и Юрий Митюк. Узинский в этом сезоне защищает цвета «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, Зверков перешел в «Урал», а Митюк остался в «Сахалине».



Представительство бывших игроков «Спартака» на Сахалине и сейчас впечатляющее. Пожалуй, самый известный и титулованный из всех – центровой Даниил Соловьев. Остался в составе нашего дальневосточного «соседа» и Алексей Голяхов, который провел в «Спартаке» 4 года, завоевал с командой «золото» и «бронзу» Суперлиги, «серебро» и «бронзу» Кубка России, обзавелся во Владивостоке семьей, здесь же у него родилась дочь. Один из лучших сезонов в своей карьере Алексей Нестеров провел как раз в приморском клубе (14,2 очка, 7,6 подбора в среднем за игру в сезоне 2014/15), по итогам которого получил приглашение от «Автодора», как, кстати, и Голяхов. Есть в составе «Сахалина» совсем недавние выпускники приморской школы баскетбола Игорь Петров, Вячеслав Грачев и Лев Сердюк.



Накануне встречи во Владивостоке в сахалинском клубе появился еще один экс-спартаковец – Александр Фомин, завершивший карьеру игрока, занял освободившееся место генерального менеджера. Еще одно изменение связано с тренерским штабом, в состав которого вошел Сергей Гришаев.



На сегодняшний день «Сахалин» занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги, это строчкой ниже нашего «Спартака». В активе островитян 7 побед в 12 матчах.



Самыми результативными игроками «Сахалина» на сегодняшний день являются: Максим Шелекето (16 очков, 7,9 подбора, 1,7 передачи в среднем за игру), Артем Комолов (12,3 очка, 1,8 подбора, 2,6 передачи), Алексей Голяхов (11,4 очка, 2,8 подбора, 3 передачи) и Артем Яковенко (10,9 очка, 5,6 подбора, 2 передачи).



История встреч

Соотношение побед/поражений: 0/9, забитых/пропущенных: 654/785 (-131)



02.10.15 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сахалин» 61:85

03.10.15 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сахалин» 50:60

11.10.15 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Сахалин» 71:83

14.02.16 Суперлига. «Сахалин» - «Спартак-Приморье» 102:95

05.04.16 Суперлига. 1/4 ф. «Сахалин» - «Спартак-Приморье» 79:72

06.04.16 Суперлига. 1/4 ф. «Сахалин» - «Спартак-Приморье» 88:77

09.04.16 Суперлига. 1/4 ф. «Спартак-Приморье» - «Сахалин» 74:95

26.09.16 Кубок СиДВ. «Сахалин» - «Спартак-Приморье» 100:77

08.10.16 Суперлига. «Сахалин» - «Спартак-Приморье» 91:77



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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