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Фернандо Алонсо: Ф1 достигла пика популярности в 2000-х, а не в эру Проста и Сенны

Пилот McLaren Фернандо Алонсо считает, что на пиковый уровень популярности Формула 1 вышла в 2000-х, а не в эру соперничества Алена Проста с Айртоном Сенной.

«В то время [Сенны и Проста] Ф1 была очень скучной, – цитирует испанца AUTOSPORT.com. – Если вы сейчас посмотрите гонки 85-го, 88-го или 92-го годов, вы уснете, потому что за победу соревновались только два пилота McLaren.

Пилот, шедший на четвертом месте проигрывал круг, а отрывы между машинами были по 25 секунд. До финиша не доезжали машин десять, потому что надежность техники в те годы оставляла желать лучшего.

Сейчас телевизионные рейтинги падают, как это было в скучные 80-е во времена Сенны и Проста. Они тоже берегли топливо и шины. Тогда было так же скучно, как и сейчас».
Фернандо Алонсо: Ф1 достигла пика популярности в 2000-х, а не в эру Проста и Сенны
Autosport.com

Алонсо считает, что пик производителей пришелся на 2000-е.

«Думаю, что в тот период Ф1 существенно выросла, – продолжил Фернандо. – В спорт пришли многие производители, как BMW, Toyota и другие. Телевизионные рейтинги были высокими, а трибуны – заполнены болельщиками.

Мы открыли Ф1 новым странам, выступая в Корее, Индии, Сингапуре, а в Испании и вовсе было две гонки. Это была пиковая точка. Наверное, тогда мы до конца не осознавали это. Но в то время расходы возросли, технологии развивались, и некоторые производители покинули спорт».

Кроме того, двукратный чемпион мира считает, что гонщиков Ф1 начинают признавать только после того, как они заканчивают карьеру.

«Когда ты завершаешь карьеру, то сразу же становишься идолом, а пока соревнуешься, тебя критикуют, – сказал он. – После завершения карьеры люди чувствуют себя отлично – посмотрите на Фелипе [Массу] и [Марка] Уэббера.

Великие чемпионы 80-х также стали идолами. А новое поколение пилотов – такие как [Льюис] Хэмилтон, [Себастьян] Феттель станут идолами для детей, которые сейчас выступают в картинге».
Фернандо Алонсо: Ф1 достигла пика популярности в 2000-х, а не в эру Проста и Сенны
Autosport.com

Алонсо привычно раскритиковал нынешнюю эру Ф1, однако испанец надеется, что ситуация изменится к лучшему с новым регламентом-2017.

«Ресурсы, бюджеты и технологии, которые используются в современной Ф1, дают возможность конструировать фантастические автомобили, – заметил Фернандо. – Однако мы этим не пользуемся, потому что современные машины слишком медленные, и у них нет никакого сцепления.

Мы сидим в кокпите одноместной машины, но создается впечатление, что это GT автомобиль.

Думаю, что новый регламент повысит зрелищность и удовлетворит желания пилотов, потому что теперь мы будем ощущать сцепление, которое позволит быстро проходить повороты».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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