Фернандо Алонсо: Ф1 достигла пика популярности в 2000-х, а не в эру Проста и Сенны
Пилот McLaren Фернандо Алонсо считает, что на пиковый уровень популярности Формула 1 вышла в 2000-х, а не в эру соперничества Алена Проста с Айртоном Сенной.«В то время [Сенны и Проста] Ф1 была очень скучной, – цитирует испанца AUTOSPORT.com. – Если вы сейчас посмотрите гонки 85-го, 88-го или 92-го годов, вы уснете, потому что за победу соревновались только два пилота McLaren.Пилот, шедший на четвертом месте проигрывал круг, а отрывы между машинами были по 25 секунд. До финиша не доезжали машин десять, потому что надежность техники в те годы оставляла желать лучшего.Сейчас телевизионные рейтинги падают, как это было в скучные 80-е во времена Сенны и Проста. Они тоже берегли топливо и шины. Тогда было так же скучно, как и сейчас». Autosport.com Алонсо считает, что пик производителей пришелся на 2000-е.«Думаю, что в тот период Ф1 существенно выросла, – продолжил Фернандо. – В спорт пришли многие производители, как BMW, Toyota и другие. Телевизионные рейтинги были высокими, а трибуны – заполнены болельщиками.Мы открыли Ф1 новым странам, выступая в Корее, Индии, Сингапуре, а в Испании и вовсе было две гонки. Это была пиковая точка. Наверное, тогда мы до конца не осознавали это. Но в то время расходы возросли, технологии развивались, и некоторые производители покинули спорт».Кроме того, двукратный чемпион мира считает, что гонщиков Ф1 начинают признавать только после того, как они заканчивают карьеру.«Когда ты завершаешь карьеру, то сразу же становишься идолом, а пока соревнуешься, тебя критикуют, – сказал он. – После завершения карьеры люди чувствуют себя отлично – посмотрите на Фелипе [Массу] и [Марка] Уэббера.Великие чемпионы 80-х также стали идолами. А новое поколение пилотов – такие как [Льюис] Хэмилтон, [Себастьян] Феттель станут идолами для детей, которые сейчас выступают в картинге». Autosport.com Алонсо привычно раскритиковал нынешнюю эру Ф1, однако испанец надеется, что ситуация изменится к лучшему с новым регламентом-2017.«Ресурсы, бюджеты и технологии, которые используются в современной Ф1, дают возможность конструировать фантастические автомобили, – заметил Фернандо. – Однако мы этим не пользуемся, потому что современные машины слишком медленные, и у них нет никакого сцепления.Мы сидим в кокпите одноместной машины, но создается впечатление, что это GT автомобиль.Думаю, что новый регламент повысит зрелищность и удовлетворит желания пилотов, потому что теперь мы будем ощущать сцепление, которое позволит быстро проходить повороты».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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