ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Ф1 достигла пика популярности в 2000-х, а не в эру Проста и Сенны Пилот McLaren Фернандо Алонсо считает, что на пиковый уровень популярности Формула 1 вышла в 2000-х, а не в эру соперничества Алена Проста с Айртоном Сенной. «В то время [Сенны и Проста] Ф1 была очень скучной, – цитирует испанца AUTOSPORT.com. – Если вы сейчас посмотрите гонки 85-го, 88-го или 92-го годов, вы уснете, потому что за победу соревновались только два пилота McLaren. Пилот, шедший на четвертом месте проигрывал круг, а отрывы между машинами были по 25 секунд. До финиша не доезжали машин десять, потому что надежность техники в те годы оставляла желать лучшего. Сейчас телевизионные рейтинги падают, как это было в скучные 80-е во времена Сенны и Проста. Они тоже берегли топливо и шины. Тогда было так же скучно, как и сейчас».



Autosport.com

Алонсо считает, что пик производителей пришелся на 2000-е. «Думаю, что в тот период Ф1 существенно выросла, – продолжил Фернандо. – В спорт пришли многие производители, как BMW, Toyota и другие. Телевизионные рейтинги были высокими, а трибуны – заполнены болельщиками. Мы открыли Ф1 новым странам, выступая в Корее, Индии, Сингапуре, а в Испании и вовсе было две гонки. Это была пиковая точка. Наверное, тогда мы до конца не осознавали это. Но в то время расходы возросли, технологии развивались, и некоторые производители покинули спорт». Кроме того, двукратный чемпион мира считает, что гонщиков Ф1 начинают признавать только после того, как они заканчивают карьеру. «Когда ты завершаешь карьеру, то сразу же становишься идолом, а пока соревнуешься, тебя критикуют, – сказал он. – После завершения карьеры люди чувствуют себя отлично – посмотрите на Фелипе [Массу] и [Марка] Уэббера. Великие чемпионы 80-х также стали идолами. А новое поколение пилотов – такие как [Льюис] Хэмилтон, [Себастьян] Феттель станут идолами для детей, которые сейчас выступают в картинге».



Autosport.com

Алонсо привычно раскритиковал нынешнюю эру Ф1, однако испанец надеется, что ситуация изменится к лучшему с новым регламентом-2017. «Ресурсы, бюджеты и технологии, которые используются в современной Ф1, дают возможность конструировать фантастические автомобили, – заметил Фернандо. – Однако мы этим не пользуемся, потому что современные машины слишком медленные, и у них нет никакого сцепления. Мы сидим в кокпите одноместной машины, но создается впечатление, что это GT автомобиль. Думаю, что новый регламент повысит зрелищность и удовлетворит желания пилотов, потому что теперь мы будем ощущать сцепление, которое позволит быстро проходить повороты».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кудо, посвященные памяти Героя Российской Федерации Г.А. Угрюмова. Турнир собрал сильнейших спортсменов из... Подробнее ... Подробнее За четыре месяца до старта Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» в регионах России завершился отбор волонтеров, которые будут работать на этом масштабном празднике, предваряющем старт Олимпийских... Подробнее 5 сентября во Владивостоке пройдет последняя в этом сезоне общегородская зарядка из цикла спортивных мероприятий «Бодрое утро». Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. В качестве... Подробнее Женская сборная команда Приморского края «Тигры Владивостока» успешно выступила на Чемпионате России по гребле на лодках «дракон». Соревнования проходили в Москве на гребном канале «Крылатское» с 30... Подробнее 29 и 30 октября в Курске наша «Приморочка» проведет первые матчи Высшей лиги «А». Наш соперник – «ЮЗГУ-Политех». Начало матчей – 29 октября в 17:00 мск (00:00 вво), 30 октября – в 16:00 мск (23:00... Подробнее Турниры по боксу и кикбоксингу среди младшей, средней и старшей возрастных групп прошли в Артеме и Уссурийске на минувших выходных. В спортзале Дальневосточного энергетического техникума принять... Подробнее Россияне завоевали семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды в седьмой, самый медалеемкий соревновательный день Паралимпийских игр в Сочи, и досрочно - за два дня до завершения турнира... Подробнее Руководитель Toro Rosso Франц Тост уверен, что команде сейчас нужно постараться заработать как можно больше очков. Тот факт, что под кожухом автомобиля установлен прошлогодний двигатель Ferrari,... Подробнее Грегори Гильвер и Джимми Кларье выступят в составе Sebastien Loeb Racing на этапе в Спа-Франкоршаме. Команда девятикратного чемпиона мира по ралли выставит два автомобиля Peugeot 308 Racing Cup.... Подробнее