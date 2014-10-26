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Кевин Магнуссен: Haas подходит мне гораздо больше, чем Renault и McLaren

Перешедший после сезона-2016 в Haas Кевин Магнуссен признался, что американский коллектив гораздо больше подходит ему, чем Renault и McLaren.

Магнуссен дебютировал в McLaren в 2014-м и уже после одного сезона был понижен до резервного пилота, после чего команда из Уокинга решила вовсе отказаться от его услуг. В прошлом году датчанин защищал цвета французского коллектива, который из-за поздней сделки с Lotus не смог построить конкурентоспособный автомобиль.

«Haas полностью отличается от McLaren и Renault, – заявил Кевин в интервью датскому изданию BT. — Поэтому этот коллектив мне больше подходит.

Мне кажется, что пока что мне не очень везло с командами в Формуле 1, поскольку в обеих отсутствовал четкий лидер. У Haas структура управления намного проще.

Гюнтер Штайнер руководит командой, а Джин Хаас является ее владельцем: они оба настоящие гонщики, пришедшие в Формулу 1 из любви к спорту, а не ради собственной выгоды или денег.

Это мне больше по душе, потому что я точно такой же человек».

Магнуссен также признался, что с большим удовольствием расстанется с большим объемом пиар-обязательств, особенно в дебютный для нового регламента год: «Haas меньше зависит от спонсоров, чем Renault, и это меня радует. Время, которое можно потратить на подготовку, уходит на рекламные обязательства, а это сильно отвлекает от гонок.

К сожалению, сейчас в автоспорте никто не задумывается о форме гонщиков. Мы просто по определению должны находиться в отличной форме, но как это осуществить, если нам буквально не хватает времени потренироваться?»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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