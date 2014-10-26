ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кевин Магнуссен: Haas подходит мне гораздо больше, чем Renault и McLaren Перешедший после сезона-2016 в Haas Кевин Магнуссен признался, что американский коллектив гораздо больше подходит ему, чем Renault и McLaren. Магнуссен дебютировал в McLaren в 2014-м и уже после одного сезона был понижен до резервного пилота, после чего команда из Уокинга решила вовсе отказаться от его услуг. В прошлом году датчанин защищал цвета французского коллектива, который из-за поздней сделки с Lotus не смог построить конкурентоспособный автомобиль. «Haas полностью отличается от McLaren и Renault, – заявил Кевин в интервью датскому изданию BT. — Поэтому этот коллектив мне больше подходит. Мне кажется, что пока что мне не очень везло с командами в Формуле 1, поскольку в обеих отсутствовал четкий лидер. У Haas структура управления намного проще. Гюнтер Штайнер руководит командой, а Джин Хаас является ее владельцем: они оба настоящие гонщики, пришедшие в Формулу 1 из любви к спорту, а не ради собственной выгоды или денег. Это мне больше по душе, потому что я точно такой же человек». Магнуссен также признался, что с большим удовольствием расстанется с большим объемом пиар-обязательств, особенно в дебютный для нового регламента год: «Haas меньше зависит от спонсоров, чем Renault, и это меня радует. Время, которое можно потратить на подготовку, уходит на рекламные обязательства, а это сильно отвлекает от гонок. К сожалению, сейчас в автоспорте никто не задумывается о форме гонщиков. Мы просто по определению должны находиться в отличной форме, но как это осуществить, если нам буквально не хватает времени потренироваться?»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Преимущество Себастьена Ожье на Ралли Испания в субботу утром сократилось на восемь секунд, чему предшествовали победы его главного преследователя Яри-Матти Латвалы на трех допах. После... Подробнее Чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и К-1 пройдет в предстоящие выходные. Заявки на участие подали более 100 спортсменов, прошедших отборочные... Подробнее Уважаемые спортсмены и тренеры краевых общественных организаций (федераций) по видам спорта и спортивных клубов, представители спортивной общественности! Департамент физической культуры и спорта... Подробнее В результате несчастного случая во время поездки на горном велосипеде погиб Найджел Волкхард, который являлся одним из основателей команды Bamboo Engineering, выступающей в WTCC и чемпионате мира по... Подробнее Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер выдвинул идею передать функцию Стратегической Группы Ф1 одному независимому эксперту, который бы самостоятельно определил правила... Подробнее По мнению автоспортивного директора Honda Ясухисы Араи, использование жетонов для доработки японского мотора потребуется в отношении определённой области силового блока... Подробнее 6 августа на водноспортивной станции ЦСКА г. Владивостока (ул. Набережная, 7) стартуют открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту в классах «Аквабайк» и «Мотолодка с... Подробнее В испанском Хересе стартовала двухдневная тестовая сессия ФR3.5. В дебюте быстрее всех проехал Пьетро Фантен... Подробнее Пилот Yamaha Валентино Росси заявил, что может продлить свою карьеру в MotoGP до конца 2018 года. Как и у остальных семи гонщиков заводских команд Yamaha, Honda, Ducati и Suzuki, контракт 36-летнего... Подробнее Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что проведенные в Абу-Даби тесты окончательно подтвердили готовность Карлоса Сайнса-младшего к переходу в Большие Призы. В пятницу стало... Подробнее