ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберто Мери: Ферстаппен оказался в нужное время в нужном месте Бывший гонщик Manor Роберто Мери заявил, что успех Макса Ферстаппена в Red Bull обусловлен везением, однако при этом испанец не умаляет заслуг голландца. Ферстаппен начал свой путь в Формуле 1 в Toro Rosso в 2015-м, а уже в середине следующего сезона был повышен до основного пилота Red Bull Racing. В своей дебютной гонке в Испании за команду Кристиана Хорнера Макс одержал победу, после чего еще раз финишировал на подиуме по ходу сезона. «Макс оказался в нужном месте и в нужное время, вот и всё, – прокомментировал успех Ферстаппена Роберто Мери в интервью испанскому изданию AS. — Бесспорно, он отличный гонщик, но нельзя отрицать, что всё сложилось для него крайне удачно». 25-летний испанец, 13 раз стартовавший за Manor в 2015-м, также заявил, что, по его мнению, стюарды часто относились к молодому гонщику слишком снисходительно: «Ему всё сходило с рук то ли из-за молодости, то ли из-за зрелищности его выступлений, не знаю». Мери также прокомментировал выступление в 2016-м напарника Макса в Toro Rosso Карлоса Сайнса: «Он провел отличный сезон, особенно после перехода Макса в Red Bull. После тех событий его моральный дух стал явно выше. Он выступил намного лучше, чем [Даниил] Квят, который, к слову, тоже не посредственный гонщик и перед рокировкой побывал на подиуме».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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