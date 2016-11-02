Роберто Мери: Ферстаппен оказался в нужное время в нужном месте
Бывший гонщик Manor Роберто Мери заявил, что успех Макса Ферстаппена в Red Bull обусловлен везением, однако при этом испанец не умаляет заслуг голландца.Ферстаппен начал свой путь в Формуле 1 в Toro Rosso в 2015-м, а уже в середине следующего сезона был повышен до основного пилота Red Bull Racing.В своей дебютной гонке в Испании за команду Кристиана Хорнера Макс одержал победу, после чего еще раз финишировал на подиуме по ходу сезона.«Макс оказался в нужном месте и в нужное время, вот и всё, – прокомментировал успех Ферстаппена Роберто Мери в интервью испанскому изданию AS. — Бесспорно, он отличный гонщик, но нельзя отрицать, что всё сложилось для него крайне удачно».25-летний испанец, 13 раз стартовавший за Manor в 2015-м, также заявил, что, по его мнению, стюарды часто относились к молодому гонщику слишком снисходительно: «Ему всё сходило с рук то ли из-за молодости, то ли из-за зрелищности его выступлений, не знаю».Мери также прокомментировал выступление в 2016-м напарника Макса в Toro Rosso Карлоса Сайнса: «Он провел отличный сезон, особенно после перехода Макса в Red Bull. После тех событий его моральный дух стал явно выше.Он выступил намного лучше, чем [Даниил] Квят, который, к слову, тоже не посредственный гонщик и перед рокировкой побывал на подиуме».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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