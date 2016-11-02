Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Роберто Мери: Ферстаппен оказался в нужное время в нужном месте

Бывший гонщик Manor Роберто Мери заявил, что успех Макса Ферстаппена в Red Bull обусловлен везением, однако при этом испанец не умаляет заслуг голландца.

Ферстаппен начал свой путь в Формуле 1 в Toro Rosso в 2015-м, а уже в середине следующего сезона был повышен до основного пилота Red Bull Racing.

В своей дебютной гонке в Испании за команду Кристиана Хорнера Макс одержал победу, после чего еще раз финишировал на подиуме по ходу сезона.

«Макс оказался в нужном месте и в нужное время, вот и всё, – прокомментировал успех Ферстаппена Роберто Мери в интервью испанскому изданию AS. — Бесспорно, он отличный гонщик, но нельзя отрицать, что всё сложилось для него крайне удачно».

25-летний испанец, 13 раз стартовавший за Manor в 2015-м, также заявил, что, по его мнению, стюарды часто относились к молодому гонщику слишком снисходительно: «Ему всё сходило с рук то ли из-за молодости, то ли из-за зрелищности его выступлений, не знаю».

Мери также прокомментировал выступление в 2016-м напарника Макса в Toro Rosso Карлоса Сайнса: «Он провел отличный сезон, особенно после перехода Макса в Red Bull. После тех событий его моральный дух стал явно выше.

Он выступил намного лучше, чем [Даниил] Квят, который, к слову, тоже не посредственный гонщик и перед рокировкой побывал на подиуме».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Павел Серебряков поздравил победителя Чемпионата Европы по кикбоксингу из Приморья
2-11-2016, 18:54, Спорт
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков поздравил кикбоксера из Уссурийска Александра Захарова, одержавшего победу на Чемпионате Европы в словенском городе Марибор 29 октября. Павел...
Подробнее
Георгий Цыбульников: «Олимпиада объединила приморцев»
7-02-2014, 08:42, Спорт
Бронзовый призер Олимпийских игр и факелоносец приморского этапа Эстафеты Олимпийского огня рассказал о важности Олимпиады для жителей края. - Георгий Владимирович, почему Зимняя Олимпиада...
Подробнее
Во Владивостоке открывается парусный фестиваль «Кубок «Семь Футов 2014». Программа
14-07-2014, 09:11, Спорт
Столица Приморья принимает XV юбилейный парусный фестиваль «Кубок «Семь Футов 2014». Этот праздник моря, попутного ветра, парусов, силы и красоты стал настоящей традицией для Приморского края. В...
Подробнее
MotoGP: Владимир Леонов выступит на тестах в Мизано
1-07-2016, 03:03, Спорт
Гонщик российской команды «Яхнич Моторспорт» Владимир Леонов 30 июня примет участие в тестах российско-итальянской команды OCTO Pramac Yakhnich на итальянской трассе Misano World Circuit. Участие...
Подробнее
В Red Bull Racing восстановили машину Даниила Квята
27-09-2015, 17:02, Спорт
Команде Red Bull Racing пришлось заново собрать машину Даниила Квята и провести замену двигателя после тяжёлой аварии, произошедшей накануне в квалификации Гран При Японии. На последних секундах...
Подробнее
Даниэль Риккардо: Ferrari пора забыть ситуацию в Мексике
13-11-2016, 16:00, Спорт
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо считает, что Ferrari стоило бы прекратить жаловаться по поводу результата гонки в Мексике, когда Себастьян Феттель был оштрафован на 10 секунд и лишился...
Подробнее
Гюнтер Штайнер: Эстебан Гутьеррес скоро наберет свои первые очки
3-05-2016, 19:04, Спорт
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер уверен, что в ближайших Гран При Эстебан Гутьеррес заработает свои первые очки в составе американской команды. На этапе в Сочи мексиканец спровоцировал аварию в...
Подробнее
Жительницу Приморья Галину Кошурникову признали самой сильной на планете
15-06-2016, 22:03, Спорт
Неслабый пол. Жительницу Приморья Галину Кошурникову признали самой сильной на планете. Она — матрос Тихоокеанского флота. И свою спортивную карьеру начинала с тренировок в спортзале: хотела просто...
Подробнее
Галерея: Лучшие кадры Гран При Бразилии
13-11-2014, 11:06, Спорт
Снимки из кокпита, невероятные болельщики и контрасты погоды – это лишь часть того, что фотограф агентства LAT Глен Данбар отобрал в качестве лучших кадров, сделанных им по ходу уик-энда Гран При...
Подробнее
Школьники Арсеньева сдают нормы ГТО
19-05-2015, 23:45, Спорт
Пока это – эксперимент, но учителя уверены, что былая традиция приживется. 13,8 секунды – именно за столько нужно преодолеть «стометровку», чтобы получить золотой значок ГТО. Теперь это стало целью...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU