ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эстебан Окон: Цель Force India — попадание в топ-3 Подписавший контракт с командой Force India на сезон-2017 Эстебан Окон признался, что хочет помочь коллективу прорваться в первую тройку. В прошлом году Force India закончила сезон на четвертом месте, опередив Williams. «Цель Force India в 2017-м — финишировать в первой тройке, — заявил Окон в интервью Auto Hebdo. – Это значит, что нам придется бороться с одной из топ-команд. Но [из-за новых правил] стартовая решетка может сильно перетасоваться. Поэтому команда с самого начала рассчитывает на меня. Пока что я заключил контракт на два года, но первый сезон я никак не должен рассматривать как обучающий. Я намерен зарабатывать очки в каждой гонке и попадать в топ-5 максимально часто. Мой новый напарник Серхио Перес является определенным ориентиром в команде. На него действительно стоит равняться, потому что он один из лучших гонщиков на стартовой решетке. Но я намерен сражаться с ним так же, как и с другими соперниками». Окон также добавил о важном опыте, полученном за девять выступлений в составе Manor в 2016 году: «Те девять гонок мне помогли познакомиться с Формулой 1, а также выучить некоторые незнакомые трассы. Тем не менее мне придется в 2017-м впервые выступить в Мельбурне, Шанхае, Монако и Баку».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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