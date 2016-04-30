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Эстебан Окон: Цель Force India — попадание в топ-3

Подписавший контракт с командой Force India на сезон-2017 Эстебан Окон признался, что хочет помочь коллективу прорваться в первую тройку.

В прошлом году Force India закончила сезон на четвертом месте, опередив Williams.

«Цель Force India в 2017-м — финишировать в первой тройке, — заявил Окон в интервью Auto Hebdo. – Это значит, что нам придется бороться с одной из топ-команд. Но [из-за новых правил] стартовая решетка может сильно перетасоваться.

Поэтому команда с самого начала рассчитывает на меня. Пока что я заключил контракт на два года, но первый сезон я никак не должен рассматривать как обучающий. Я намерен зарабатывать очки в каждой гонке и попадать в топ-5 максимально часто.

Мой новый напарник Серхио Перес является определенным ориентиром в команде. На него действительно стоит равняться, потому что он один из лучших гонщиков на стартовой решетке. Но я намерен сражаться с ним так же, как и с другими соперниками».

Окон также добавил о важном опыте, полученном за девять выступлений в составе Manor в 2016 году: «Те девять гонок мне помогли познакомиться с Формулой 1, а также выучить некоторые незнакомые трассы.

Тем не менее мне придется в 2017-м впервые выступить в Мельбурне, Шанхае, Монако и Баку».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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