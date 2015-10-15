ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Honda изменила конфигурацию двигателя перед сезоном-2017 В Honda приняли решение к предстоящему сезону поменять архитектуру двигателя, чтобы решить проблему отставания от других производителей. Многие предполагали, что японские мотористы решатся на подобные изменения, однако о масштабе переработок стало известно только сейчас. Honda вернулась в Формулу 1 в начале сезона-2015 с самым компактным концептом двигателя в пелотоне. В частности, турбина и компрессор располагались в V-образном развале цилиндров двигателя V6. Технический директор McLaren Тим Госс в интервью официальному сайту McLaren подтвердил, что Honda перекомплектовала свою силовую установку в преддверии нового сезона. Такой шаг стал возможен благодаря отмене системы жетонов, и теперь новая силовая установка Honda во многом повторяет успешный концепт двигателя Mercedes. «Система жетонов, серьезно ограничивающая развитие двигателей последние два сезона, была, наконец, упразднена, – заявил Госс. — Поэтому мы смогли к 2017-му изменить архитектуру и компоновку двигателя, чтобы добиться прибавки мощности. Опыт последних двух сезонов повлиял на процесс разработки нового двигателя, однако новый мотор был переделан специально для этого сезона».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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