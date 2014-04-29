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Видео: Карлос Сайнс сошёл с дистанции ралли-рейда "Дакар-2017"

Команда Peugeot Sport подтвердила сход Карлоса Сайнса с дистанции ралли-марафона «Дакар-2017».

За пять километров до финиша четвёртого этапа испанец попал в серьёзную аварию. Ему удалось вернуться на трассу и доехать до бивуака, но после оценки повреждений в команде констатировали, что провести ремонт в отведённое время не удастся.

«Конечно, я очень расстроен, – прокомментировал Сайнс, после трёх первых этапов занимавший второе место. – У нас был очень хороший темп с самого начала ралли-рейда. Я очень сожалею, что не смогу реализовать этот потенциал».
Серия сходов Карлоса Сайнса на «Дакаре»

Для «Матадора» этот сход стал уже пятым подряд на «Дакаре». После своей победы в 2010 году, одержанной за рулём Volkwagen, он каждый раз сталкивается с проблемами. Но если после невезения на «Дакаре-2011» Сайнс хотя бы смог финишировать третьим, то в последующие годы – после пропуска в 2012-м – ни разу не завершил дистанцию.

2013 – Шесть проведённых этапов, отказ двигателя
2014 – Десять этапов, авария на дорожной секции
2015 – Пять этапов, авария
2016 – Десять этапов, поломка ведущего вала
2017 – Четыре этапа, аварияХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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