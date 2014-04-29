ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Карлос Сайнс сошёл с дистанции ралли-рейда "Дакар-2017" Команда Peugeot Sport подтвердила сход Карлоса Сайнса с дистанции ралли-марафона «Дакар-2017». За пять километров до финиша четвёртого этапа испанец попал в серьёзную аварию. Ему удалось вернуться на трассу и доехать до бивуака, но после оценки повреждений в команде констатировали, что провести ремонт в отведённое время не удастся. «Конечно, я очень расстроен, – прокомментировал Сайнс, после трёх первых этапов занимавший второе место. – У нас был очень хороший темп с самого начала ралли-рейда. Я очень сожалею, что не смогу реализовать этот потенциал».

Серия сходов Карлоса Сайнса на «Дакаре»

Для «Матадора» этот сход стал уже пятым подряд на «Дакаре». После своей победы в 2010 году, одержанной за рулём Volkwagen, он каждый раз сталкивается с проблемами. Но если после невезения на «Дакаре-2011» Сайнс хотя бы смог финишировать третьим, то в последующие годы – после пропуска в 2012-м – ни разу не завершил дистанцию. 2013 – Шесть проведённых этапов, отказ двигателя

2014 – Десять этапов, авария на дорожной секции

2015 – Пять этапов, авария

2016 – Десять этапов, поломка ведущего вала

2017 – Четыре этапа, аварияХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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