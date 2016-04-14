ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джо Рамирес: У сотрудников McLaren уже нет былой страсти Бывший координатор McLaren Джо Рамирес считает, что затяжной спад команды из Уокинга вызван тем, что легендарный коллектив потерял свой энтузиазм к работе. «К сожалению, McLaren оказалась в очень деликатной ситуации. Команда крайне политизирована, – сказал Джо в интервью испанскому радио Cadena Cope. – Да, сотрудники продолжают работать, но уже без былого энтузиазма и страсти: в команду приходят новые люди, но большая часть сотрудников команды – люди Рона [Денниса, которого в конце 2016 года отправили в отставку]». Джо надеется, что новый менеджмент сумеет вывести коллектив из кризиса. «В январе-феврале мы увидим, способно ли новое руководство возродить великое имя команды. Всем тем, кто работал там ранее, больно видеть то, как команда уничтожает сама себя. Им не хватает специалистов в конструкторском отделе, но сейчас они поняли, что им нужно. В 2017-м ситуация должна улучшиться. Считаю, если Фернандо Алонсо решит покинуть команду, он пожалеет об этом. В своей карьере он уже принимал неверные решения в неправильное время, из-за чего и страдал. Посмотрим, будет ли он прав на этот раз».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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