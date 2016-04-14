Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»

Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»
Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа, проводят гала-матч в рамках всероссийской проекта «Студеный лед».



В рождественские праздники 8 января в 14.00 в г. Артеме на льду катка стадиона «Угольщик» состоится грандиозное хоккейное шоу ветеранов приморского хоккея - участников Ночной Хоккейной Лиги.



В гала-матче всероссийского проекта «Студеный лед» за номинальных «хозяев» сыграют представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).



В роли «гостей» выступят представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и «Гранит» (г. Большой Камень).



Организаторы приглашают всех желающих увидеть жаркие хоккейные баталии и поддержать команды. Вход для зрителей свободный.



Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Льюис Хэмилтон: Наказание в пять мест на стартовой решетке немного удручает
14-04-2016, 20:47, Спорт
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признал, что наказание в виде потери пяти мест на стартовой решетке на Гран При Китая из-за смены коробки передачи стало для него неприятной неожиданностью. Хэмилтон...
Подробнее
10-01-2015, 12:52, Спорт
«Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Университет-Югра» (Сургут) 74:71 (19:14, 23:22, 17:16, 15:19) «Спартак-Приморье» одержал четвертую победу подряд в Суперлиге, обыграв на своей площадке...
Подробнее
26-11-2015, 21:52, Спорт
Контракт с «Адмиралом» подписал 31-летний Дэвид Бут, который будет выступать за дальневосточников под 3-м номером. В прошедшем сезоне уроженец Детройта (штат Мичиган) сыграл за «Торонто Мэйпл Лифс» в...
Подробнее
Сезон охоты на «зубров»
9-11-2014, 14:52, Спорт
"Адмирал" (Владивосток) – "Динамо" (Минск) – 6:3 "Адмирал" взял убедительный реванш у минских динамовцев, за поражение недельной давности. 7 ноября на домашнем льду «моряки» принимали «Динамо»...
Подробнее
Объявляется дополнительный набор в ДЮСШ
6-02-2015, 11:55, Спорт
Хоккейный клуб «Адмирал» объявляет о проведении дополнительного набора в хоккейную школу клуба среди детей 2008, 2009 и 2010 годов рождения. В связи с большим количеством обращений родителей, по...
Подробнее
Приморские спортсмены-рыболовы выступят на финале чемпионата России
20-07-2015, 11:57, Спорт
Сборная Приморского края по рыболовному спорту выступит в финале чемпионата России, который состоится на озере Глебовка Краснодарского края с 23 по 27 июля. В нем примут участие 15 сильнейших команд...
Подробнее
Галерея: Гран При Мексики 2015, суббота
1-11-2015, 11:59, Спорт
...
Подробнее
В Спасском районе прошел туристический слет, посвященный Дню молодежи
22-06-2015, 14:08, Спорт
20 июня отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Спасского муниципального района в рамках XXVI всероссийского Олимпийского дня был проведен туристический слет,...
Подробнее
Приморье может стать центром международной парусной регаты
16-12-2015, 05:03, Спорт
Эксперты Приморья поддержали идею проведения в крае международной парусной регаты. В ходе очередного заседания общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае проект...
Подробнее
Дальневосточный федеральный университет в числе лидеров IV Всероссийской летней Универсиады
10-07-2014, 20:19, Спорт
5 июля в Казани (Республика Татарстан) завершились финальные соревнования по теннису в зачет IV Всероссийской летней Универсиады 2014 года. В них приняли участие 48 спортсменов (24 мужчины и 24...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU