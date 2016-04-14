ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»

Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа, проводят гала-матч в рамках всероссийской проекта «Студеный лед».





В рождественские праздники 8 января в 14.00 в г. Артеме на льду катка стадиона «Угольщик» состоится грандиозное хоккейное шоу ветеранов приморского хоккея - участников Ночной Хоккейной Лиги.





В гала-матче всероссийского проекта «Студеный лед» за номинальных «хозяев» сыграют представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).





В роли «гостей» выступят представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и «Гранит» (г. Большой Камень).





Организаторы приглашают всех желающих увидеть жаркие хоккейные баталии и поддержать команды. Вход для зрителей свободный.





Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 14:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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