Джин Хаас: Мы должны привлекать новых спонсоров

Владелец Haas F1 Джин Хаас рассказал о необходимости привлечения новых спонсоров в команду.С другой стороны, Джин осознает, что привлечение спонсоров напрямую связано с качеством выступлений команды в Формуле 1.Haas дебютировала в Больших Призах в сезоне-2016, по итогам которого заняла восьмое место в Кубке конструкторов. Все 29 очков американской команды в 2016-м завоевал Ромен Грожан.«К нам проявляют все больше интереса, и мы ведем переговоры со многими компаниями, но пока дело не доходит до подписания контрактов, – сказал Джин в интервью ESPN. – Думаю, [в 2017-м] у нас появится несколько дополнительных спонсоров, но нам все еще необходимо доказать всем, что мы способны соревноваться на таком высоком уровне.В целом, в гонках есть проблемы с телезрителями: потенциальные спонсоры могут заинтересовать лишь определенную группу телезрителей.У многих автодромов и большинства команд Ф1, за исключением топ-трех, четырех команд, нет титульных спонсоров. Именно в этом и кроется проблема со спонсорами в автоспорте».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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