Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Джин Хаас: Мы должны привлекать новых спонсоров

Владелец Haas F1 Джин Хаас рассказал о необходимости привлечения новых спонсоров в команду.

С другой стороны, Джин осознает, что привлечение спонсоров напрямую связано с качеством выступлений команды в Формуле 1.

Haas дебютировала в Больших Призах в сезоне-2016, по итогам которого заняла восьмое место в Кубке конструкторов. Все 29 очков американской команды в 2016-м завоевал Ромен Грожан.

«К нам проявляют все больше интереса, и мы ведем переговоры со многими компаниями, но пока дело не доходит до подписания контрактов, – сказал Джин в интервью ESPN. – Думаю, [в 2017-м] у нас появится несколько дополнительных спонсоров, но нам все еще необходимо доказать всем, что мы способны соревноваться на таком высоком уровне.

В целом, в гонках есть проблемы с телезрителями: потенциальные спонсоры могут заинтересовать лишь определенную группу телезрителей.

У многих автодромов и большинства команд Ф1, за исключением топ-трех, четырех команд, нет титульных спонсоров. Именно в этом и кроется проблема со спонсорами в автоспорте».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Директор краевого департамента ФКиС Жан Кузнецов и президент АМФР Эмиль Алиев обсудили направления развития мини-футбола в Приморье
12-08-2014, 10:48, Спорт
Офис Ассоциации мини-футбола России в Москве посетил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Здесь состоялась встреча с президентом АМФР Эмилем Алиевым, на...
Подробнее
Волейболистки Приморья и Сахалина сразились в Большом Камне
12-11-2014, 03:05, Спорт
Первенство Приморского края по волейболу среди женских команд прошло 4-7 ноября в городском округе ЗАТО Большой Камень. Участие в соревнованиях приняли 23 команды из Приморья и Сахалина, отличились -...
Подробнее
Праздник силы пройдет на Спортивной набережной Владивостока 17 июля
15-07-2016, 10:02, Спорт
В предстоящие выходные жителей и гостей Владивостока ждет настоящий праздник силы. Сильнейшие спортсмены Приморского края будут состязаться в жиме штанги лежа и подъеме бревна 17 июля. На набережной...
Подробнее
Уилл Пауэр завоевал поул на этапе IndyCar в Милуоки
17-08-2014, 19:53, Спорт
Лидер сезона IndyCar Уилл Пауэр уверенно завоевал поул очередного этапа серии в Мичигане...
Подробнее
Проблемы субсидирования авиаперелетов спортсменов Дальнего Востока обсудят на МедиаСаммите
10-06-2015, 16:50, Спорт
Проблемы субсидирования авиаперелетов спортсменов из Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Центральную часть России обсудят на МедиаСаммите-2015 во Владивостоке 9 июня. Эксперты в области...
Подробнее
По силам ли Lotus повторить в 2015-м подвиг Williams?
4-11-2014, 16:42, Спорт
Провалив с треском сезон-2013, сейчас команда Williams регулярно борется за места на подиуме. В Lotus ситуация противоположная – прошлогодние победители Гран При откатились в самый хвост пелотона....
Подробнее
Хоккейный клуб Адмирал провел первую тренировку
16-07-2014, 18:21, Спорт
Хоккейный клуб «Адмирал» начал первый учебно-тренировочный сбор. В течение ближайших двух недель игроки будут заниматься в «Фетисов Арене» в тренажерном зале и на льду. Как отметил присутствовавший...
Подробнее
Фернандо Алонсо: В России мы конкурентоспособнее, чем в Китае
1-05-2016, 07:44, Спорт
Гонщик McLaren Фернандо Алонсо в сегодняшней квалификации показал лишь 14-й результат, однако, как признается сам испанец, всё не так плачевно, учитывая, что его отделили всего лишь две десятые от...
Подробнее
Нападающий Андрей Сигарёв перешел в «Адмирал»
15-08-2014, 12:10, Спорт
Во Владивосток переходит нападающий Андрей Сигарёв, армейский клуб получает право выбора на Драфте юниоров КХЛ 2015 года....
Подробнее
Стал известен состав гонщиков на тесты GP3 в Абу-Даби
30-11-2016, 15:48, Спорт
Сегодня был объявлен полный состав гонщиков GP3 на постсезонные тесты в Абу-Даби, которые пройдут завтра. Джек Аиткен присоединится к Джорджу Расселу в ART Grand Prix. Помимо двух британцев в команде...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU