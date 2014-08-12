ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джин Хаас: Мы должны привлекать новых спонсоров Владелец Haas F1 Джин Хаас рассказал о необходимости привлечения новых спонсоров в команду. С другой стороны, Джин осознает, что привлечение спонсоров напрямую связано с качеством выступлений команды в Формуле 1. Haas дебютировала в Больших Призах в сезоне-2016, по итогам которого заняла восьмое место в Кубке конструкторов. Все 29 очков американской команды в 2016-м завоевал Ромен Грожан. «К нам проявляют все больше интереса, и мы ведем переговоры со многими компаниями, но пока дело не доходит до подписания контрактов, – сказал Джин в интервью ESPN. – Думаю, [в 2017-м] у нас появится несколько дополнительных спонсоров, но нам все еще необходимо доказать всем, что мы способны соревноваться на таком высоком уровне. В целом, в гонках есть проблемы с телезрителями: потенциальные спонсоры могут заинтересовать лишь определенную группу телезрителей. У многих автодромов и большинства команд Ф1, за исключением топ-трех, четырех команд, нет титульных спонсоров. Именно в этом и кроется проблема со спонсорами в автоспорте».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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