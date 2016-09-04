ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джолион Палмер: Если зимой пилот не работал в спортзале, об этом обязательно узнают Пилот Renault Джолион Палмер напомнил о необходимости интенсивной физической подготовки гонщиков в преддверии начала предсезонных тестов-2017. Дело в том, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, согласно которому машины станут на четыре-пять секунд быстрее в сравнении с кампанией-2016. Ускорение автомобилей окажет дополнительную физическую нагрузку на пилотов. «Я думаю, что новые правила окажут влияние на спорт, – цитирует Палмера AUTOSPORT.com. – Мы еще не знаем, насколько они отразятся на скорости: мы знаем приблизительные цифры, но трудно предположить, каким образом поведут себя шины. Если произойдет то, что мы предполагаем, думаю, все сразу увидят, кто зимой посещал спортзал, а кто не работал. Очевидно, что машины станут гораздо быстрее – управлять ими станет труднее с физической точки зрения». В то же время, Джолион не берется прогнозировать, станут ли гонки более зрелищными в условиях нового регламента. «Мы не узнаем это, пока не выедем на трассу, – продолжил британец. – Если вспомнить времена, когда на автомобилях было много аэродинамических элементов, тогда было сложно обгонять. Если говорить о 2007-м 2008-м, то тогда не было системы DRS, но машины все равно обгоняли друг друга. Тогда пилоты могли пользоваться слипстримом. Сейчас же мы недополучаем этого. Мы сможем узнать о качестве гонок только в Мельбурне. С одной стороны, нам станет труднее, так как скорости существенно возрастут, с другой – некоторые повороты мы теперь сможем проезжать на полном газу».



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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