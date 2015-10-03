ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Берни Экклстоун: В Ferrari работает слишком много итальянцев Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун поделился своим мнением относительно причин, по которым Ferrari не может добиться успеха. В последний раз Скудерия выиграла чемпионат в 2007-м, когда командой еще руководил Жан Тодт. После многообещающего сезона-2015, когда Себастьян Феттель одержал для команды три победы, в 2016-м Ferrari вновь сдала свои позиции. Многие начали винить в отсутствии результата четырехкратного чемпиона мира, однако Берни уверен, что дело вовсе не в пилотах. «В том, что Ferrari не побеждает, нет вины Феттеля, – сказал Экклстоун в интервью Sport Bild. – Дело в машине и в команде. Сейчас Ferrari откатилась на уровень, на котором она была до прихода Михаэля Шумахера и Тодта. В коллективе работает слишком много итальянцев. Я ничего не имею против Италии, но этих людей нельзя назвать успешными управленцами. Ferrari нужна свежая кровь. И я уверен в том, что Себастьян делает все возможное, чтобы добиваться успеха. Возможный переход в Mercedes? Я знаю, что сперва Себастьян хочет добиться побед с Ferrari. Это его миссия». Кроме того, Берни считает, что Red Bull Racing и Ferrari не удастся навязать борьбу Mercedes в 2017-м. «Я не думаю, что мы увидим борьбу, – продолжил 85-летний Экклстоун. – Их двигатель все еще лучший, что дает им огромное преимущество. Выровнять ситуацию можно только посредством введения нового регламента на моторы. Это нужно сделать как можно быстрее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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