Роберт Кубица примет участие в гонке "24 часа Дубая"
Экс-пилот Ф1 Роберт Кубица подтвердил, что выйдет на старт суточного марафона «24 часа Дубая» за рулем Porsche GT3.«Я хочу подтвердить, что выступлю на этапе в Дубаи 12-14 января, – написал 32-летний поляк в Facebook. – Я присоединюсь к национальной команде за рулем Porsche GT3 и попробую свои силы в 24-часовом марафоне».В конце прошлого года Роберт принимал участие в тестах новичков WEC в Бахрейне в машине ByKolles LMP1.В 2016 году Кубица выступил в «12 часах Муджелло», «6 часах Валлелунги», а также проехал одну гонку серии Renault Sport Trophy в Спа.Напомним, что у поляка в активе 76 Гран При Ф1, в которых он добыл одну победу и 12 раз поднимался на подиум. В Больших Призах он защищал цвета BMW Sauber и Renault.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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