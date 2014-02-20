ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица примет участие в гонке "24 часа Дубая" Экс-пилот Ф1 Роберт Кубица подтвердил, что выйдет на старт суточного марафона «24 часа Дубая» за рулем Porsche GT3. «Я хочу подтвердить, что выступлю на этапе в Дубаи 12-14 января, – написал 32-летний поляк в Facebook. – Я присоединюсь к национальной команде за рулем Porsche GT3 и попробую свои силы в 24-часовом марафоне». В конце прошлого года Роберт принимал участие в тестах новичков WEC в Бахрейне в машине ByKolles LMP1. В 2016 году Кубица выступил в «12 часах Муджелло», «6 часах Валлелунги», а также проехал одну гонку серии Renault Sport Trophy в Спа. Напомним, что у поляка в активе 76 Гран При Ф1, в которых он добыл одну победу и 12 раз поднимался на подиум. В Больших Призах он защищал цвета BMW Sauber и Renault.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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