Льюис Хэмилтон возглавил рейтинг гонщиков в социальных сетях
Кто из гонщиков Формулы 1 является наиболее популярным в социальных сетях? Чтобы ответить на этот вопрос, немецкое Speed Week проанализировало статистику в Twitter, Facebook и Instagram.Безусловным лидером по количеству подписчиков оказался трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого в каждой соцсети более 3 млн фолловеров. Вторую строчку занимает Фернандо Алонсо, а вот третьим по общему количеству идёт Фелипе Масса.Стоит также отметить пятое место Серхио Переса, на Twitter которого подписаны полтора миллиона человек. 1. Льюис Хэмилтон Twitter: 4,05 млн Facebook: 3,95 млн Instagram: 3,7 млн 2. Фернандо Алонсо Twitter: 2,45 млн Facebook: 1,8 млн Instagram: 1,1 млн 3. Фелипе Масса Twitter: 1,01 млн Facebook: 749 906 Instagram: 898 000 4. Даниэль Риккардо Twitter: 959 000 Facebook: 754 840 Instagram: 704 000 5. Серхио Перес Twitter: 1,56 млн Facebook: 287 987 Instagram: 310 000 6. Макс Ферстаппен Twitter: 450 000 Facebook: 553 847 Instagram: 773 000 7. Ромен Грожан Twitter: 655 000 Facebook: 263 176 Instagram: 291 000 8. Нико Хюлькенберг Twitter: 609 000 Facebook: 162 779 Instagram: 194 000 9. Валттери Боттас Twitter: 290 000 Facebook: 202 590 Instagram: 259 000 10. Карлос Сайнс Twitter: 258 000 Facebook: 164 989 Instagram: 261 000 11. Кевин Магнуссен Twitter: 313 000 Facebook: 35 518 Instagram: 110 000 12. Даниил Квят Twitter: 111 000 Facebook: 21 328 Instagram: 160 000 13. Маркус Эрикссон Twitter: 118 000 Facebook: 29 314 Instagram: 97 300 14. Стоффель Вандорн Twitter: 75 400 Facebook: 75 729 Instagram: 91 800 15. Паскаль Верляйн Twitter: 50 200 Facebook: 54 352 Instagram: 75 900 16. Джолион Палмер Twitter: 56 800 Facebook: 7874 Instagram: 73 700 17. Эстебан Окон Twitter: 29 600 Facebook: - Instagram: 46 700 18. Лэнс Стролл Twitter: 7567 Facebook: 4804 Instagram: 18 900У обоих гонщиков Ferrari Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена нет официальных аккуантов в социальных сетях.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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