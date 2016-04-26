ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон возглавил рейтинг гонщиков в социальных сетях Кто из гонщиков Формулы 1 является наиболее популярным в социальных сетях? Чтобы ответить на этот вопрос, немецкое Speed Week проанализировало статистику в Twitter, Facebook и Instagram. Безусловным лидером по количеству подписчиков оказался трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого в каждой соцсети более 3 млн фолловеров. Вторую строчку занимает Фернандо Алонсо, а вот третьим по общему количеству идёт Фелипе Масса. Стоит также отметить пятое место Серхио Переса, на Twitter которого подписаны полтора миллиона человек.

1. Льюис Хэмилтон

Twitter: 4,05 млн

Facebook: 3,95 млн

Instagram: 3,7 млн

2. Фернандо Алонсо

Twitter: 2,45 млн

Facebook: 1,8 млн

Instagram: 1,1 млн

3. Фелипе Масса

Twitter: 1,01 млн

Facebook: 749 906

Instagram: 898 000

4. Даниэль Риккардо

Twitter: 959 000

Facebook: 754 840

Instagram: 704 000

5. Серхио Перес

Twitter: 1,56 млн

Facebook: 287 987

Instagram: 310 000

6. Макс Ферстаппен

Twitter: 450 000

Facebook: 553 847

Instagram: 773 000

7. Ромен Грожан

Twitter: 655 000

Facebook: 263 176

Instagram: 291 000

8. Нико Хюлькенберг

Twitter: 609 000

Facebook: 162 779

Instagram: 194 000

9. Валттери Боттас

Twitter: 290 000

Facebook: 202 590

Instagram: 259 000

10. Карлос Сайнс

Twitter: 258 000

Facebook: 164 989

Instagram: 261 000

11. Кевин Магнуссен

Twitter: 313 000

Facebook: 35 518

Instagram: 110 000

12. Даниил Квят

Twitter: 111 000

Facebook: 21 328

Instagram: 160 000

13. Маркус Эрикссон

Twitter: 118 000

Facebook: 29 314

Instagram: 97 300

14. Стоффель Вандорн

Twitter: 75 400

Facebook: 75 729

Instagram: 91 800

15. Паскаль Верляйн

Twitter: 50 200

Facebook: 54 352

Instagram: 75 900

16. Джолион Палмер

Twitter: 56 800

Facebook: 7874

Instagram: 73 700

17. Эстебан Окон

Twitter: 29 600

Facebook: -

Instagram: 46 700

18. Лэнс Стролл

Twitter: 7567

Facebook: 4804

Instagram: 18 900 У обоих гонщиков Ferrari Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена нет официальных аккуантов в социальных сетях.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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