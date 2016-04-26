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Льюис Хэмилтон возглавил рейтинг гонщиков в социальных сетях

Кто из гонщиков Формулы 1 является наиболее популярным в социальных сетях? Чтобы ответить на этот вопрос, немецкое Speed Week проанализировало статистику в Twitter, Facebook и Instagram.

Безусловным лидером по количеству подписчиков оказался трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого в каждой соцсети более 3 млн фолловеров. Вторую строчку занимает Фернандо Алонсо, а вот третьим по общему количеству идёт Фелипе Масса.

Стоит также отметить пятое место Серхио Переса, на Twitter которого подписаны полтора миллиона человек.
1. Льюис Хэмилтон

Twitter: 4,05 млн
Facebook: 3,95 млн
Instagram: 3,7 млн
2. Фернандо Алонсо

Twitter: 2,45 млн
Facebook: 1,8 млн
Instagram: 1,1 млн
3. Фелипе Масса

Twitter: 1,01 млн
Facebook: 749 906
Instagram: 898 000
4. Даниэль Риккардо

Twitter: 959 000
Facebook: 754 840
Instagram: 704 000
5. Серхио Перес

Twitter: 1,56 млн
Facebook: 287 987
Instagram: 310 000
6. Макс Ферстаппен

Twitter: 450 000
Facebook: 553 847
Instagram: 773 000
7. Ромен Грожан

Twitter: 655 000
Facebook: 263 176
Instagram: 291 000
8. Нико Хюлькенберг

Twitter: 609 000
Facebook: 162 779
Instagram: 194 000
9. Валттери Боттас

Twitter: 290 000
Facebook: 202 590
Instagram: 259 000
10. Карлос Сайнс

Twitter: 258 000
Facebook: 164 989
Instagram: 261 000
11. Кевин Магнуссен

Twitter: 313 000
Facebook: 35 518
Instagram: 110 000
12. Даниил Квят

Twitter: 111 000
Facebook: 21 328
Instagram: 160 000
13. Маркус Эрикссон

Twitter: 118 000
Facebook: 29 314
Instagram: 97 300
14. Стоффель Вандорн

Twitter: 75 400
Facebook: 75 729
Instagram: 91 800
15. Паскаль Верляйн

Twitter: 50 200
Facebook: 54 352
Instagram: 75 900
16. Джолион Палмер

Twitter: 56 800
Facebook: 7874
Instagram: 73 700
17. Эстебан Окон

Twitter: 29 600
Facebook: -
Instagram: 46 700
18. Лэнс Стролл

Twitter: 7567
Facebook: 4804
Instagram: 18 900

У обоих гонщиков Ferrari Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена нет официальных аккуантов в социальных сетях.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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