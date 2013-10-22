Физиотерапевт Росберга: Для меня решение Нико было неожиданным
Физиотерапевт Нико Росберга Даниэль Шлёссер рассказал, что, как и все, ничего не знал о намерении немецкого гонщика завершить карьеру в Формуле 1 после победы в чемпионате.«Для меня всё произошедшее стало полной неожиданностью, – сказал Шлёссер в интервью Bild. – Сейчас я изучаю доступные варианты, потому что был бы очень рад остаться в Mercedes. В то же время мне хотелось бы работать в моём родном Кёльне или сотрудничать с другим гонщиком, спортсменом».При этом бывший тренер Росберга категорически исключил возможность работы с Льюисом Хэмилтоном.«Об этом не может быть и речи, – сказал он. – Насколько мне известно, Льюис полностью доволен своим физиотерапевтом. К тому же в течение многих лет мы были конкурентами, так что это был бы очень трудный шаг для меня».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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