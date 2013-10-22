Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Физиотерапевт Росберга: Для меня решение Нико было неожиданным

Физиотерапевт Нико Росберга Даниэль Шлёссер рассказал, что, как и все, ничего не знал о намерении немецкого гонщика завершить карьеру в Формуле 1 после победы в чемпионате.

«Для меня всё произошедшее стало полной неожиданностью, – сказал Шлёссер в интервью Bild. – Сейчас я изучаю доступные варианты, потому что был бы очень рад остаться в Mercedes. В то же время мне хотелось бы работать в моём родном Кёльне или сотрудничать с другим гонщиком, спортсменом».

При этом бывший тренер Росберга категорически исключил возможность работы с Льюисом Хэмилтоном.

«Об этом не может быть и речи, – сказал он. – Насколько мне известно, Льюис полностью доволен своим физиотерапевтом. К тому же в течение многих лет мы были конкурентами, так что это был бы очень трудный шаг для меня».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Вопрос о стадионе
22-10-2013, 23:05, Спорт
Недавно Дмитрий Попов, заместитель гендиректора «Спорт-Инжиниринг» сообщил о том,  что властям Екатеринбурга отведено на решение Вопроса по стадиону «Центральный» не более 6 месяцев. Поставлены...
Подробнее
Мик Дуэн - третий судья на Гран При Малайзии
25-03-2015, 21:07, Спорт
Пятикратный чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP Мик Дуэн получил приглашение от FIA стать судьей на этапе Формулы 1 в Малайзии. Австралийский мотогонщик отработает на Гран При Малайзии вместе...
Подробнее
Приморские бадминтонисты завоевали на всероссийском турнире шесть золотых медалей
8-10-2015, 16:42, Спорт
Приморские бадминтонисты на всероссийском юношеском турнире «Осень Прикамья», который прошел в Перми завоевали 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Среди юношей в возрастной категории до 17...
Подробнее
24-10-2016, 10:49, Спорт
«Моряки» так и не смогли пробить голкипера челябинцев Павла Францоуза, уступив с минимальным счетом 0:1. Накануне поединка с «Трактором» 20-летие отпраздновал самый молодой голкипер «Адмирала»...
Подробнее
Иван Налимов победно дебютировал в сборной России
11-04-2016, 21:48, Спорт
22-летний голкипер «Адмирала» Иван Налимов дебютировал в первой сборной страны! В первом поединке за национальную команду он обыграл норвежцев в рамках Еврочелленджа – 2:1 ОТ. Матч состоялся в...
Подробнее
Шамиль Тарпищев: Испанцы могут изменить состав за два дня до матча
7-07-2015, 03:52, Спорт
Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал о подготовке к матчу второго круга Первой Евро-Африканской группы турнира против команды Испании 17-19 июля во Владивостоке. - Шамиль...
Подробнее
Клуб спелеологов ДВФУ вернулся с наградами с первенства в Хабаровске
5-03-2014, 02:40, Спорт
Чемпионат и Первенство г. Хабаровска по спелеотехнике и спасательным работам стали победоносными для студентов Дальневосточного федерального университета. Новички Клуба спелеологов ДВФУ,...
Подробнее
В «Фетисов Арене» идет подготовка к Кубку Дэвиса
23-06-2015, 20:04, Спорт
В «Фетисов Арене» идет активная подготовка к проведению крупнейшего международного турнира по теннису. Как рассказали в департаменте по физической культуре и спорту, главное хоккейное поле уже...
Подробнее
На Ралли Мексика M-Sport привезёт обновленный хэтчбек Ford Fiesta RS WRC
26-02-2014, 06:30, Спорт
На стартующем на следующей неделе Ралли Мексика пилоты M-Sport впервые будут выступать на обновленном хэтчбеке Ford Fiesta RS WRC. Новинка была замечена на нескольких сериях тестов в начале этого...
Подробнее
Футболисты
12-10-2016, 03:02, Спорт
В Артеме на стадионе «Угольщик» прошло первенство Приморского края по футболу среди юношей 2000-2001 г.р. Футбольная команда «Атлетика» ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» принимала команду «Павино» из...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU