Видео: Нико Хюлькенберг впервые появился на публике в форме Renault
С 1 января в Формуле 1 вступают в действие новые контракты. Это значит, что некоторые гонщики наконец-то могут приступить к работе в своих новых командах и предстать на публике в новой для себя униформе.В Renault опубликовали видеоролик со своим новобранцем Нико Хюлькенбергом, который на протяжении пяти последних лет выступал за Force India.«Привет всем! Я желаю вам счастливого нового года, – сказал Нико. – Я очень рад присоединиться к семье Renault и рассчитываю на вашу поддержку в предстоящем сезоне».Here he is! For the first time with @RenaultSportF1, we give you, The Hulk! (Thank you for filming this nice NY message @HulkHulkenberg ?) pic.twitter.com/BCQo16vaU1— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 4 января 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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