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Видео: Нико Хюлькенберг впервые появился на публике в форме Renault

С 1 января в Формуле 1 вступают в действие новые контракты. Это значит, что некоторые гонщики наконец-то могут приступить к работе в своих новых командах и предстать на публике в новой для себя униформе.

В Renault опубликовали видеоролик со своим новобранцем Нико Хюлькенбергом, который на протяжении пяти последних лет выступал за Force India.

«Привет всем! Я желаю вам счастливого нового года, – сказал Нико. – Я очень рад присоединиться к семье Renault и рассчитываю на вашу поддержку в предстоящем сезоне».

Here he is! For the first time with @RenaultSportF1, we give you, The Hulk!
(Thank you for filming this nice NY message @HulkHulkenberg ?) pic.twitter.com/BCQo16vaU1

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 4 января 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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