ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Нико Хюлькенберг впервые появился на публике в форме Renault С 1 января в Формуле 1 вступают в действие новые контракты. Это значит, что некоторые гонщики наконец-то могут приступить к работе в своих новых командах и предстать на публике в новой для себя униформе. В Renault опубликовали видеоролик со своим новобранцем Нико Хюлькенбергом, который на протяжении пяти последних лет выступал за Force India. «Привет всем! Я желаю вам счастливого нового года, – сказал Нико. – Я очень рад присоединиться к семье Renault и рассчитываю на вашу поддержку в предстоящем сезоне». Here he is! For the first time with @RenaultSportF1, we give you, The Hulk!

(Thank you for filming this nice NY message @HulkHulkenberg ?) pic.twitter.com/BCQo16vaU1 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 4 января 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







