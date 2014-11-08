Hyundai практически закончил внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС - автоновости

Пресс-служба российского подразделение южнокорейской компании Hyundai - «Хендэ Мотор СНГ» - сообщает о готовности к внедрению в свои автомобили отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

За неделю до вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который с 1 января 2017 года обяжет всех автопроизводителей, реализующих свои автомобили на территории РФ, оснащать свои автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС, южнокорейский автопроизводитель отчитался о свой готовности к новым правилам.

Так, в компании сообщают, что шесть моделей из российской линейки успешно прошли сертификационные тесты на соответствие требованиям Техрегламента. Речь идет о моделях Solaris, Elantra, i30, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. Все эти модели вне зависимости от комплектации с первого же дня нового года будут поставляться российским дилерам с предустановленной системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Как отмечают официальные представители Hyundai, на протяжении всего текущего года на испытательном полигоне научно-исследовательском центре по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ» шесть указанных автомобилей уже оснащенных этой системой проходили серию стандартных тестов, в частности, боковой и фронтальный удары, в которых проверялась работоспособность этой системы.

Напомним, что система в случае ДТП должна передать в информационный центр время и место происшествия, а также установить двусторонний канал связи с оператором. Таким образом, система позволит оповестить все необходимые службы – полицию, медиков и, в случае необходимости, пожарных – об аварии уже в первую минуту, что потенциально может спасти жизни многих людей.