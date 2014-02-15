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Джолион Палмер: Я мечтаю подняться на подиум в 2017 году

Джолион Палмер сделал смелое заявление, сказав, что по ходу сезона-2017 Renault сможет финишировать на подиуме.

Безусловно, это было бы замечательным достижением для команды из Энстоуна, но вот новый напарник британца Нико Хюлькенберг уже признал, что им будет непросто попасть даже в топ-10.

Нико Хюлькенберг: Сезон-2017 будет для Renault опять переходным

«Мы считаем, что три первые команды – Mercedes, Red Bull Racing и Ferrari – останутся впереди, – заявил Палмер в интервью Autocar. – Но у нас будет возможность побороться в следующей группе с Williams, Force India, McLaren и, возможно, Toro Rosso. Мы хотим претендовать на очки в каждой гонке.

Я мечтаю подняться на подиум. Понятно, что пока невозможно делать какие-то прогнозы. Но если это удастся, это будет значить, что мы провели идеальную гонку.

Если Force India дважды финишировала в первой тройке в 2016-м, то, значит, и мы можем добиться подобного результата в этом году. Как бы там ни было, но я считаю именно так».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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