Джолион Палмер: Я мечтаю подняться на подиум в 2017 году
Джолион Палмер сделал смелое заявление, сказав, что по ходу сезона-2017 Renault сможет финишировать на подиуме.Безусловно, это было бы замечательным достижением для команды из Энстоуна, но вот новый напарник британца Нико Хюлькенберг уже признал, что им будет непросто попасть даже в топ-10.Нико Хюлькенберг: Сезон-2017 будет для Renault опять переходным«Мы считаем, что три первые команды – Mercedes, Red Bull Racing и Ferrari – останутся впереди, – заявил Палмер в интервью Autocar. – Но у нас будет возможность побороться в следующей группе с Williams, Force India, McLaren и, возможно, Toro Rosso. Мы хотим претендовать на очки в каждой гонке.Я мечтаю подняться на подиум. Понятно, что пока невозможно делать какие-то прогнозы. Но если это удастся, это будет значить, что мы провели идеальную гонку.Если Force India дважды финишировала в первой тройке в 2016-м, то, значит, и мы можем добиться подобного результата в этом году. Как бы там ни было, но я считаю именно так».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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