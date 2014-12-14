ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мадс Остберг проведёт сезон-2017 за рулём частной машины Ford Fiesta Мадс Остберг проведёт большую часть этапов в сезоне-2017 за рулём частной машины M-Sport Ford Fiesta, сообщает AUTOSPORT. Норвежец, лишившийся места в основном составе команды Малькольма Уилсона, будет выступать в одной команде вместе с Мартином Прокопом. Из-за отсутствия автомобиля Остбергу придётся пропустить первый этап сезона, который пройдёт в Монте-Карло с 18 по 22 января, но уже на следующем этапе в Швеции он выступит на Ford Fiesta новой спецификации. «Мы с нетерпением ждём предстоящий сезон, – прокомментировал отец норвежского гонщика Мортен. – В Швеции Мадс сядет за руль M-Sport Ford, и теперь мы можем это подтвердить. Он уже дважды протестировал новую машину, но до Ралли Швеция проведёт ещё больше тестов. Наш план состоит в том, чтобы повторить то, что мы сделали в 2011 и 2012 году, когда работали в собственной команде Adapta при поддержке M-Sport. Похоже, в этом году, работая с командой Мартина Прокопа, мы будем ещё более независимыми». Стоит отметить, что за последние шесть лет Остберг пять раз финишировал на подиуме на Ралли Швеция.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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