ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эстебан Окон: Нужно набрать 5 кг мускулов перед сезоном-2017 Пилот Force India Эстебан Окон напомнил о необходимости увеличения физических нагрузок в преддверии подготовки к сезону-2017. Дело в том, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, согласно которому автомобили станут на четыре-пять секунд быстрее в сравнении с 2016-м. Таким образом, гонщики будут испытывать серьезные нагрузки, особенно на мышцы шеи. «В этом году моя подготовка началась позднее обычного, тогда как до этого мой отпуск начинался раньше, – сказал француз в интервью Auto Hebdo. – Я занимаюсь спортивными играми пять дней в неделю. Кроме того, я делаю кардионагрузку, беговые упражнения, тренируюсь с весом, потому что это снижает риск получения травмы. В то же время мне необходимо работать в два раза упорнее, потому что к февральским тестам-2017 в Барселоне я хочу подойти в идеальной физической форме. Мне необходимо набрать примерно 5 кг мышечной массы. Гонщики ощутят, когда машины поедут на четыре-пять секунд быстрее. Ожидается, что на первых тестах трудно придется всем без исключения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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