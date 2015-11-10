Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Эстебан Окон: Нужно набрать 5 кг мускулов перед сезоном-2017

Пилот Force India Эстебан Окон напомнил о необходимости увеличения физических нагрузок в преддверии подготовки к сезону-2017.

Дело в том, что в 2017-м вступает в силу новый технический регламент, согласно которому автомобили станут на четыре-пять секунд быстрее в сравнении с 2016-м. Таким образом, гонщики будут испытывать серьезные нагрузки, особенно на мышцы шеи.

«В этом году моя подготовка началась позднее обычного, тогда как до этого мой отпуск начинался раньше, – сказал француз в интервью Auto Hebdo. – Я занимаюсь спортивными играми пять дней в неделю.

Кроме того, я делаю кардионагрузку, беговые упражнения, тренируюсь с весом, потому что это снижает риск получения травмы.

В то же время мне необходимо работать в два раза упорнее, потому что к февральским тестам-2017 в Барселоне я хочу подойти в идеальной физической форме. Мне необходимо набрать примерно 5 кг мышечной массы.

Гонщики ощутят, когда машины поедут на четыре-пять секунд быстрее. Ожидается, что на первых тестах трудно придется всем без исключения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Александр Голубчиков:
10-11-2015, 05:00, Спорт
Домашние поражения от "Торпедо" и "Сокола" осложнили турнирное положение "Луча-Энергии", и некоторые болельщики заговорили о возможном вылете команды во второй дивизион. Насколько обоснованы их...
Подробнее
Марк Уэббер: Уход Росберга поможет Риккардо побороться за титул
29-12-2016, 00:02, Спорт
Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер считает, что уход Нико Росберга должен помочь Даниэлю Риккардо включиться в борьбу за титул. По мнению экс-пилота Minardi, Williams и Red Bull, «Серебряным...
Подробнее
Участников «Адмиральской мили» ждет насыщенная программа
24-09-2015, 22:52, Спорт
Большой спортивно-семейный праздник «Адмиральская миля» пройдет в субботу, 3 октября, на территории КСК «Фетисов Арены», главным событием которого станет забег на дистанцию 1852 метра, принять...
Подробнее
Нил Джани завоевал предварительный поул для Porsche в Ле-Мане
11-06-2015, 13:41, Спорт
Пилоты Porsche доминировали в первой квалификационной сессии накануне суточного марафона в Ле-Мане - а тройку лидеров немецкого производителя возглавил Нил Джани...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет пятый краевой турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями
19-02-2014, 19:10, Спорт
20 февраля, 2014 года, в 14:00 в с/к «Чемпион2» по адресу Чапаева д. 5., г. Владивосток состоится пятый краевой турнир по настольному теннису среди инвалидов и детей с коррекционных школ. В турнире...
Подробнее
Анализ: Даниэль Риккардо по праву считает, что в Сингапуре Red Bull Racing сможет бросить вызов Mercedes
14-09-2016, 23:43, Спорт
Даниэль Риккардо уверен, что в Сингапуре Red Bull Racing сможет бороться за победу с Mercedes. AUTOSPORT объясняет, почему оптимизм австралийца является вполне обоснованным. Австралиец считает, что...
Подробнее
В Sauber пришёл новый руководитель отдела аэродинамики
3-09-2016, 08:07, Спорт
Команда Sauber назначила руководителем отдела аэродинамики Николя Хеннеля де Бопро. Ранее 43-летний специалист работал на аналогичной должности в Lotus. Бопро приступил к выполнению своих...
Подробнее
WRC: Хейден Паддон подписал трёхлетний контракт с Hyundai
20-10-2015, 19:45, Спорт
Новозеландец Хейден Паддон подписал новое трёхлетнее соглашение с командой Hyundai, цвета которой он защищает в чемпионате мира по ралли. Последние два года 28-летний Паддон выступал за рулем i20 WRC...
Подробнее
McLaren: В следующем сезоне нам нужно вернуть нормальную Формулу 1
27-07-2016, 14:50, Спорт
Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон надеются, что технический регламент-2017 изменит текущее положение дел в Ф1. Оба гонщика McLaren-Honda в последнее время часто критиковали Ф1. Алонсо не нравился...
Подробнее
Нико Росберга могут лишить поул-позиции в Венгрии
24-07-2016, 15:07, Спорт
Стюарды вызвали пилота Mercedes Нико Росберга для разбора момента с желтыми флагами в концовке третьего сегмента квалификации в Венгрии. Разворот Фернандо Алонсо в девятом повороте второго сектора...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU