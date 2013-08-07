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Преимущества и порядок использования мойки самообслуживания

Набором услуг, предлагаемым современными мойками самообслуживания, с каждым днем пользуется все больше автовладельцев. Их популярность обусловлена простой схемой работы, круглосуточным функционированием, а также, в сравнении с специализированными автомойками, доступной стоимостью, которая определяется лишь временем, затраченным на процесс мытья.

Преимущества

Одним из важнейших преимуществ предлагаемых сервисом clean-avto моек самообслуживания является оперативность: достаточно 15 минут, чтобы продолжить движение уже на чистой машине. По уверениям бывалых автолюбителей, можно справиться и за 7-10 минут, однако для этого требуется определенная сноровка.

Помимо этого, ход мытья контролируется непосредственно автовладельцем, поэтому можно не опасаться за повреждение элементов кузова из-за неграмотных манипуляций сотрудника мойки. Пользование же мойкой самообслуживания не требует существенных усилий, специфических умений либо знаний. Но, чтобы добиться максимального эффекта, необходимо придерживаться четкой последовательности действий.

Процесс

1. Машина в месте помывки размещается таким образом, чтобы не затруднялось перемещение вокруг нее, а также присутствовал доступ ко всем частям автомобиля.

2. Оплачиваем услугу, для чего можно использовать пластиковую карточку. Следует учитывать, что некоторые мойки самообслуживания работают исключительно с наличными.

3. Выбираем наиболее подходящую программу для качественной помывки. Как правило, их количество может достигать пяти, куда входит очистка (предварительного и основного типа), применение пены, мытье водой и нанесение воскового покрытия.

4. Еще до начала мойки извлекаем из салона коврики и раскладываем их вдоль стены – их можно почистить в процессе основной мойки.

5. Выбираем программу, оплачиваем ее и сразу можно приступать к помывке машины.

6. Первым делом следует струей воды сбить основную грязь с кузова и сполоснуть салонные коврики.

7. Начинаем основную мойку, для чего выбираем нужный процесс и оплачиваем его.

8. Поступающая пена наносится на кузов, затем щеткой обрабатывается вся поверхность автомобиля. Не стоит долго намыливать кузов, иначе вместо пены появится пленка.

9. Смываем мыльный слой напором воды.

10. При использовании всех циклов, завершается мойка машины нанесением воска на кузов.

Как становится понятно, вымыть самостоятельно автомобиль с использованием спецоборудования, довольно просто. Если первое время не получается справиться с помывкой, обратитесь к специалистам сервиса, которые объяснят порядок использования мойки либо понаблюдайте со стороны за тем, как моют свои автомобили уже опытные пользователи мойки самообслуживания.




Опубликовано:   Сегодня, 17:21      |      Категория:  Новости
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Волейболисты продолжают борьбу
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Подробнее
Предотвращенный за два месяца ущерб государству составил
25-02-2013, 20:00, Новости
Предотвращенный за два месяца ущерб государству составил более 9 миллионов рублей......
Подробнее
Во Владивостоке началась капитальная реконструкция еще одного большого здания детского сада на улице Гульбиновича, 4
12-12-2012, 12:55, Новости
Более 15 лет эти помещения занимала налоговая инспекция. И вот теперь по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва договор аренды расторгнут и детский сад после ремонта вернется в полное...
Подробнее
Новый год идет!
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Подробнее
В Приморье мужчина сгорел в собственной бане
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В воскресенье, 15 мая, в 01 час 46 минут в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частной бане села Владимиро-Александровское Партизанского района. Спустя 2 минуты к...
Подробнее
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Группа взрывотехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в четверг отправится из Хабаровска в село Софийское Хабаровского края, в окрестностях которого была...
Подробнее
С 28 по 30 марта 2013 года в театрально-концертном
11-01-2013, 11:30, Новости
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