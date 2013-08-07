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Лампадки в современном доме

При наличии в доме икон, приобретение лампады в ТД Яреск становится обязательным условием, поскольку она является незаменимым священным атрибутом среди христиан. Благодаря лампадному огню происходит очищение жилья от злых духов, а также накопившейся негативной энергии. Помимо этого, при помощи лампады поддерживается контакт со святыми ликами.

Особенности использования

Во времена гонений веры, лампадки применялись христианами в процессе богослужений. Подобный атрибут и сегодня находит место как в домашних иконостасах, так и в храмах. Прослеживается символичность лампад – их неугасающий огонь справляется с неверием и тьмой, отпугивает зло.

В своих домах верующие христиане лампадку устанавливают перед иконой, поскольку считается, что без нее дом становится «слепым» и «пустым», в нем не присутствует вера, а Имя Господа жильцами не славится. Лампадки горели в доме постоянно: даже в отсутствии людей в доме она оставалась зажженной. Сегодня же, скорее в целях безопасности, лампадку зажигают заходя в дом, а покидая его, тушат.

Внешне лампадка представлена чашей-светильником, внутри которой находится масло, могут быть напрестольными и подвесными, различных цветов, а изготавливаются с применением самых разнообразных материалов. Принято считать, что для праздника предназначены лампады красных цветов, для обыденных будней используют зеленые либо синие.

Выбираем лампадку

Допускается делать подарок в виде лампады близким людям, верящего в Всевышнего и почитающего его. Малоизвестным или чужим людям такие подарки не делают, ведь человек может исповедовать иную веру или вообще оказаться атеистом, тем самым можно создать неловкую ситуацию.

Приобретать лампадку лучше в магазине, специализирующемся на церковных товарах. Выбрав подвесную лампаду, она прикрепляется к потолку или к киоту на образе. Место напрестольной лампады – на полочке непосредственно перед иконой.

Сегодня выбор лампадки по душе доступен даже самому требовательному покупателю, причем не имеет значения материал ее исполнения, а также ее стоимость. Важно другое – займет ли такой церковный атрибут в жилище почетное место, ведь даже современные лампады нельзя отнести к дани моде или украшению. Это связано с верой в обеспечение невидимой и весьма таинственной связи со святыми с ее помощью. Те христиане, что живут в мирской плоти, при помощи лампадного огня обращаются к святым мученикам с просьбами спасения, исцеления и придания благодати. Вера в доме оказывается забытой, если в лампадке забывают зажигать огонь.




Опубликовано:   Сегодня, 17:10      |      Категория:  Новости
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