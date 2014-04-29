Стёкла автомобиля: отличия и необходимость замены

Автомобильная
промышленность не стоит на месте. Лучше умы современности работают над
разработками в этой области, дабы сделать жизнь простых людей, владеющих
автомобилями, в разы проще и безопасней.
Ещё не так давно на
автомобили устанавливались обычные стёкла. Они бились от мелких
встрясок, а во время аварий представляли из себя настоящее смертоносное
оружие. Всё это потому, что такие стёкла разбивались на большие куски и
на скорости могли ранить как людей в салоне авто, так и любых прохожих.
Но современные производители стёкол для автомобилей давно поняли это и
стали выпускать специализированные автомобильные стёкла.
В чём особенности автомобильного стекла?
Необходимо сразу сказать, что все автомобильные стёкла различаются по своим параметрам. Их можно разделить на следующие типы:
- лобовое;
- боковое;
- заднее.
Со стоимостью данных стёкол можно ознакомиться здесь —
http://olimpiaautoglass.ru/auto-glass-mercedes/
Самое
функциональное стекло автомобиля — это лобовое. Оно изготовлено таким
образом, чтобы даже при самом страшной аварии оно не лопнуло. В момент
его разбивания оно раскалывается на очень маленькие стёклышки, которые
скрепляются верхним слоем стекла. Такое стекло не сможет навредить
никоим образом водителю и пассажирам.
Заднее стекло авто
выполнено выполнено в таком же виде, но с худшими характеристиками. Это
сделано из-за того, чтобы не увеличивать стоимость заднего стекла
автомобиля. Ведь в большинстве случаев при аварии страдает лобовое
стекло машины.
Боковые стёкла автомобиля снабжены такой же
технологией, но имеют меньшую толщину, а соответственно могут проще
ломаться. Но от них также сложно отколоть какой-либо большой кусок.
Стоимость
как самого стекла, так и его установки для каждого отдельно взятого
типа будет своей. Ведь установить новое боковое стекло для автомобиля в
разы проще, чем сделать это для его лобового варианта. Также стоит
заметить, что лучше производить замену стёкол в автомобиле сразу после
появления обычных трещин. Ведь такая трещина может стать слабым звеном в
любом столкновении. Нельзя забывать о том, что любое стекло в машине
выступает и как защитный элемент.
Покупайте только проверенные
автомобильные стёкла и не экономьте на китайских аналогах. Ведь более
частая замена дешёвых стёкол в итоге выльется для вас в значительную
сумму за ремонт.
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