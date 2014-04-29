ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стёкла автомобиля: отличия и необходимость замены Автомобильная промышленность не стоит на месте. Лучше умы современности работают над разработками в этой области, дабы сделать жизнь простых людей, владеющих автомобилями, в разы проще и безопасней.



Ещё не так давно на автомобили устанавливались обычные стёкла. Они бились от мелких встрясок, а во время аварий представляли из себя настоящее смертоносное оружие. Всё это потому, что такие стёкла разбивались на большие куски и на скорости могли ранить как людей в салоне авто, так и любых прохожих. Но современные производители стёкол для автомобилей давно поняли это и стали выпускать специализированные автомобильные стёкла.



В чём особенности автомобильного стекла?



Необходимо сразу сказать, что все автомобильные стёкла различаются по своим параметрам. Их можно разделить на следующие типы:

- лобовое;

- боковое;

- заднее.

Со стоимостью данных стёкол можно ознакомиться здесь — http://olimpiaautoglass.ru/auto-glass-mercedes/



Самое функциональное стекло автомобиля — это лобовое. Оно изготовлено таким образом, чтобы даже при самом страшной аварии оно не лопнуло. В момент его разбивания оно раскалывается на очень маленькие стёклышки, которые скрепляются верхним слоем стекла. Такое стекло не сможет навредить никоим образом водителю и пассажирам.



Заднее стекло авто выполнено выполнено в таком же виде, но с худшими характеристиками. Это сделано из-за того, чтобы не увеличивать стоимость заднего стекла автомобиля. Ведь в большинстве случаев при аварии страдает лобовое стекло машины.



Боковые стёкла автомобиля снабжены такой же технологией, но имеют меньшую толщину, а соответственно могут проще ломаться. Но от них также сложно отколоть какой-либо большой кусок.



Стоимость как самого стекла, так и его установки для каждого отдельно взятого типа будет своей. Ведь установить новое боковое стекло для автомобиля в разы проще, чем сделать это для его лобового варианта. Также стоит заметить, что лучше производить замену стёкол в автомобиле сразу после появления обычных трещин. Ведь такая трещина может стать слабым звеном в любом столкновении. Нельзя забывать о том, что любое стекло в машине выступает и как защитный элемент.



Покупайте только проверенные автомобильные стёкла и не экономьте на китайских аналогах. Ведь более частая замена дешёвых стёкол в итоге выльется для вас в значительную сумму за ремонт. Автомобильная промышленность не стоит на месте. Лучше умы современности работают над разработками в этой области, дабы сделать жизнь простых людей, владеющих автомобилями, в разы проще и безопасней.Ещё не так давно на автомобили устанавливались обычные стёкла. Они бились от мелких встрясок, а во время аварий представляли из себя настоящее смертоносное оружие. Всё это потому, что такие стёкла разбивались на большие куски и на скорости могли ранить как людей в салоне авто, так и любых прохожих. Но современные производители стёкол для автомобилей давно поняли это и стали выпускать специализированные автомобильные стёкла.Необходимо сразу сказать, что все автомобильные стёкла различаются по своим параметрам. Их можно разделить на следующие типы:- лобовое;- боковое;- заднее.Со стоимостью данных стёкол можно ознакомиться здесь —Самое функциональное стекло автомобиля — это лобовое. Оно изготовлено таким образом, чтобы даже при самом страшной аварии оно не лопнуло. В момент его разбивания оно раскалывается на очень маленькие стёклышки, которые скрепляются верхним слоем стекла. Такое стекло не сможет навредить никоим образом водителю и пассажирам.Заднее стекло авто выполнено выполнено в таком же виде, но с худшими характеристиками. Это сделано из-за того, чтобы не увеличивать стоимость заднего стекла автомобиля. Ведь в большинстве случаев при аварии страдает лобовое стекло машины.Боковые стёкла автомобиля снабжены такой же технологией, но имеют меньшую толщину, а соответственно могут проще ломаться. Но от них также сложно отколоть какой-либо большой кусок.Стоимость как самого стекла, так и его установки для каждого отдельно взятого типа будет своей. Ведь установить новое боковое стекло для автомобиля в разы проще, чем сделать это для его лобового варианта. Также стоит заметить, что лучше производить замену стёкол в автомобиле сразу после появления обычных трещин. Ведь такая трещина может стать слабым звеном в любом столкновении. Нельзя забывать о том, что любое стекло в машине выступает и как защитный элемент.Покупайте только проверенные автомобильные стёкла и не экономьте на китайских аналогах. Ведь более частая замена дешёвых стёкол в итоге выльется для вас в значительную сумму за ремонт. Свяжитесь с нами — мы решим Вашу проблему в течение нескольких минут и постараемся заменить или отремонтировать стекло за день.







Опубликовано: Сегодня, 15:40 | Категория: Автоновости Вернуться

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