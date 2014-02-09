ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Юсуке Хасегава: Двигатель Honda по-прежнему слабее Mercedes, Ferrari и Renault Глава автоспортивного отдела Honda Юсуке Хасегава в интервью немецкому изданию Motorsport-magazin.com признал, что силовые установки японского производителя по-прежнему проигрывают в мощности конкурентам. О текущем положении Honda среди других производителей в Ф1: «Мы все еще недостаточно сильны. Наша конечная цель – приезжать на подиум и побеждать. Если говорить о силе двигателя, то первой идет Mercedes, за ней – Ferrari, Renault на третьем месте. Мы ненамного, но все же отстаем от Renault. Наша силовая установка недостаточно хороша». О ликвидации правила жетонов на доработку силовой установки начиная с сезона-2017: «Нынешний регламент все равно ограничивает нашу работу по многим направлениям: турбонагнетатель, цилиндры и прочее. Тем не менее есть некоторые области, которые мы можем полностью модифицировать. Посмотрим, что будет в 2017-м». О том, насколько сложно было выпускать обновления-2016, которые могут не соответствовать требованиям регламента-2017: «Хороший вопрос. В начале сезона мы сформировали два отдела, которые отдельно друг от друга работали на 2016 год и на новый регламент-2017. Изначально отдел на 2017 год был небольшим, но затем мы перебросили туда дополнительные человеческие ресурсы из отдела-2016». О том, сможет ли Honda использовать обновления из 2016 года в сезоне-2017: «Да, некоторые обновления мы переносим на грядущий сезон. Мы смогли узнать много полезного о регламенте-2017. Я имею в виду базовые концепты двигателя, турбины и других компонентов. Дизайн изменился, но что-то мы можем унаследовать из 2016 года». О приоритетном направлении развития силовой установки Honda: «Изначально мы дорабатывали систему рекуперации энергии, потом улучшали надежность, а сейчас Honda концентрируется непосредственно на двигателе внутреннего сгорания, который пока что уступает в мощности другим производителям».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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