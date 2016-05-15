Ромен Грожан: Теперь Haas может сама конструировать машину
Ромен Грожан считает, что в данный момент у Haas есть все необходимое для того, чтобы самой конструировать всю машину.Сейчас американская команда не конструирует свой автомобиль сама: запчасти, включая и силовую установку, ей поставляет Ferrari. Кроме того, у Haas есть доступ к аэродинамической трубе в Маранелло, а шасси американскому коллективу поставляет Dallara.В дебютном сезоне в Ф1 такая модель сотрудничества помогла команде Джина Хааса набрать 29 очков и финишировать на восьмом месте в Кубке конструкторов. Тем не менее Ромен заявил, что в ближайшее время Haas не планирует менять принцип работы.«Пока что мы придерживаемся выбранного пути развития, – сказал Ромен в интервью AUTOSPORT.com. – Однако я не знаю, что случится в будущем.Могу отметить, что в Каннаполисе нас уже ждет завод, который готов стать базой для команды Ф1 и производить машину.Невозможно начинать производство собственного автомобиля в дебютный год в Ф1, потому что нынешняя техника очень сложна.Если нам удастся подобраться максимально близко к Ferrari, этого будет достаточно. Я буду доволен таким результатом».Грожан признал, что техническое партнерство с Ferrari было ключевым в завоевании 29 очков в дебютной соревновательной кампании.«Здорово работать с Ferrari. Я познакомился с ее инженерами и понял систему работы, – продолжил француз. – Мы используем большинство их частей. Интересно видеть то, как они работают. Также было важно понять, насколько я могу им помочь тем опытом, который имеется у меня.Мы очень довольны этим сотрудничеством. Мы бы не заработали эти очки без их помощи». Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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