ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан: Теперь Haas может сама конструировать машину Ромен Грожан считает, что в данный момент у Haas есть все необходимое для того, чтобы самой конструировать всю машину. Сейчас американская команда не конструирует свой автомобиль сама: запчасти, включая и силовую установку, ей поставляет Ferrari. Кроме того, у Haas есть доступ к аэродинамической трубе в Маранелло, а шасси американскому коллективу поставляет Dallara. В дебютном сезоне в Ф1 такая модель сотрудничества помогла команде Джина Хааса набрать 29 очков и финишировать на восьмом месте в Кубке конструкторов. Тем не менее Ромен заявил, что в ближайшее время Haas не планирует менять принцип работы. «Пока что мы придерживаемся выбранного пути развития, – сказал Ромен в интервью AUTOSPORT.com. – Однако я не знаю, что случится в будущем. Могу отметить, что в Каннаполисе нас уже ждет завод, который готов стать базой для команды Ф1 и производить машину. Невозможно начинать производство собственного автомобиля в дебютный год в Ф1, потому что нынешняя техника очень сложна. Если нам удастся подобраться максимально близко к Ferrari, этого будет достаточно. Я буду доволен таким результатом». Грожан признал, что техническое партнерство с Ferrari было ключевым в завоевании 29 очков в дебютной соревновательной кампании. «Здорово работать с Ferrari. Я познакомился с ее инженерами и понял систему работы, – продолжил француз. – Мы используем большинство их частей. Интересно видеть то, как они работают. Также было важно понять, насколько я могу им помочь тем опытом, который имеется у меня. Мы очень довольны этим сотрудничеством. Мы бы не заработали эти очки без их помощи».



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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