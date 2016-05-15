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Ромен Грожан: Теперь Haas может сама конструировать машину

Ромен Грожан считает, что в данный момент у Haas есть все необходимое для того, чтобы самой конструировать всю машину.

Сейчас американская команда не конструирует свой автомобиль сама: запчасти, включая и силовую установку, ей поставляет Ferrari. Кроме того, у Haas есть доступ к аэродинамической трубе в Маранелло, а шасси американскому коллективу поставляет Dallara.

В дебютном сезоне в Ф1 такая модель сотрудничества помогла команде Джина Хааса набрать 29 очков и финишировать на восьмом месте в Кубке конструкторов. Тем не менее Ромен заявил, что в ближайшее время Haas не планирует менять принцип работы.

«Пока что мы придерживаемся выбранного пути развития, – сказал Ромен в интервью AUTOSPORT.com. – Однако я не знаю, что случится в будущем.

Могу отметить, что в Каннаполисе нас уже ждет завод, который готов стать базой для команды Ф1 и производить машину.

Невозможно начинать производство собственного автомобиля в дебютный год в Ф1, потому что нынешняя техника очень сложна.

Если нам удастся подобраться максимально близко к Ferrari, этого будет достаточно. Я буду доволен таким результатом».

Грожан признал, что техническое партнерство с Ferrari было ключевым в завоевании 29 очков в дебютной соревновательной кампании.

«Здорово работать с Ferrari. Я познакомился с ее инженерами и понял систему работы, – продолжил француз. – Мы используем большинство их частей. Интересно видеть то, как они работают. Также было важно понять, насколько я могу им помочь тем опытом, который имеется у меня.

Мы очень довольны этим сотрудничеством. Мы бы не заработали эти очки без их помощи».
Ромен Грожан: Теперь Haas может сама конструировать машину
Autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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