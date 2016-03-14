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Льюис Хэмилтон: Надеюсь, что машины-2017 удивят пилотов

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своим мнением относительно автомобиля-2017.

Согласно техническому регламенту-2017, новые машины должны стать на четыре-пять секунд быстрее в сравнении с техникой 2016 года. Льюис рассчитывает на то, что эти автомобили удивят пилотов.

«После того, как я увидел новую машину-2017 Mercedes в аэродинамической трубе, у меня сложилось впечатление, что с физической точки зрения ей будет управлять сложнее, чем в прошлом году, – цитирует Хэмилтона F1i.com. – Я ожидаю и надеюсь, что автомобили нового поколения удивят пилотов в сравнении с машинами, которые мы пилотировали в последние годы.

Люди хотят, чтобы гонщики атаковали от старта до самого финиша. Они хотят, чтобы мы старались, потели и проводили фантастические обгоны. Надеюсь, новые машины позволят гонщикам делать это».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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