BMW начинает крупномасштабный отзыв автомобилей в Китае - автоновости

Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные контролирующие ведомства сообщает о проведении крупномасштабного отзыва автомобилей немецкой компании BMW.

По данным информагентства, немецкий автопроизводитель принял решение отозвать большую партию своих автомобилей в КНР из-за смертельно опасного дефекта подушек безопасности производства японской фирмы Takata. Как указывается в официальном сообщении китайского регулятора, в общей сложности под отзыв попадут 193 611 автомобилей BMW. Список конкретных моделей, к сожалению, пока не опубликован.

Официальные дилеры баварской марки в Китае оповестят всех своих клиентов о наличии дефекта и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в одном из сервисных центров.

В ходе ремонтных работ у 168 тысяч автомобилей, реализованных на китайском авторынке в период с 9-ого декабря 2005 года по 23-е декабря 2011 года, будет полностью заменен модуль газогенератора подушки безопасности на исправный. В оставшихся 25 тысячах автомобилей, проданных на территории КНР в период с 12-ого июля 2005 года по 31-ое декабря 2011 года, будет произведен ремонт имеющегося газогенератора. Предполагается, что проблема будет исправлена с помощью установки в конструкцию модуля химического влаговпитывателя.

Напомним, что пиропатрон, который используется в газогенераторе подушек безопасности японской компании Takata, при срабатывании может разорвать корпус модуля и «выстрелить» его металлическими осколками в салон, нанеся серьезные повреждения водителю и пассажиру.

В настоящее время из-за этого дефекта погибло не менее 16 человек, 11-ть из которых – в США.