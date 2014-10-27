Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

BMW начинает крупномасштабный отзыв автомобилей в Китае - автоновости

BMW начинает крупномасштабный отзыв автомобилей в Китае - автоновостиBMW начинает крупномасштабный отзыв автомобилей в Китае

Автор фото: фликр.ком

Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные контролирующие ведомства сообщает о проведении крупномасштабного отзыва автомобилей немецкой компании BMW.

По данным информагентства, немецкий автопроизводитель принял решение отозвать большую партию своих автомобилей в КНР из-за смертельно опасного дефекта подушек безопасности производства японской фирмы Takata. Как указывается в официальном сообщении китайского регулятора, в общей сложности под отзыв попадут 193 611 автомобилей BMW. Список конкретных моделей, к сожалению, пока не опубликован.

Официальные дилеры баварской марки в Китае оповестят всех своих клиентов о наличии дефекта и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в одном из сервисных центров.

В ходе ремонтных работ у 168 тысяч автомобилей, реализованных на китайском авторынке в период с 9-ого декабря 2005 года по 23-е декабря 2011 года, будет полностью заменен модуль газогенератора подушки безопасности на исправный. В оставшихся 25 тысячах автомобилей, проданных на территории КНР в период с 12-ого июля 2005 года по 31-ое декабря 2011 года, будет произведен ремонт имеющегося газогенератора. Предполагается, что проблема будет исправлена с помощью установки в конструкцию модуля химического влаговпитывателя.

Напомним, что пиропатрон, который используется в газогенераторе подушек безопасности японской компании Takata, при срабатывании может разорвать корпус модуля и «выстрелить» его металлическими осколками в салон, нанеся серьезные повреждения водителю и пассажиру.

В настоящее время из-за этого дефекта погибло не менее 16 человек, 11-ть из которых – в США.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:07      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Обновленный Volkswagen Polo поступит в серийное производство уже в 2015 году - автоновости
27-10-2014, 15:05, Автоновости
На следующий год на калужском заводе немецкой группы Volkswagen стартует производство обновленного седана Volkswagen Polo....
Подробнее
Alfa Romeo представит свой первый кроссовер через два года - автоновости
3-08-2014, 16:55, Автоновости
Итальянский премиальный автопроизводитель Alfa Romeo готовится выпустить кроссовер, который составит конкуренцию моделями Audi Q5 и BMW X3....
Подробнее
Seat привезет на российский рынок вседорожный универсал Leon X-PERIENCE - автоновости
15-07-2014, 16:09, Автоновости
Испанская марка Seat готовится в следующем году вывести на российский рынок полноприводной универсал Leon X-PERIENCE....
Подробнее
В 2016 году DFM привезет в Россию два новых кроссовера и седан - автоновости
18-01-2016, 20:53, Автоновости
DFM расширит модельный ряд в России....
Подробнее
Audi не будет поставлять новые A5 и S5 на российский рынок - автоновости
8-11-2016, 08:58, Автоновости
Немецкая компания отказалась от поставок новых кабриолетов из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС....
Подробнее
Mercedes-Benz привезет в Детройт особую версию купе S-Class - автоновости
20-12-2016, 08:52, Автоновости
Немецкая «двухдверка» обзаведется «ночной» модификацией к январю....
Подробнее
General Motors продолжает отзывать автомобили в связи с дефектом замка зажигания - автоновости
26-02-2014, 19:50, Автоновости
Американский автомобилестроительный концерн General Motors вынужден отозвать более 588 тысяч автомобилей марок Chevrolet, Pontiac и Saturn....
Подробнее
Что нужно учитывать при срочном выкупе авто компанией-скупщиком?
26-01-2014, 22:10, Автоновости
Продажа автомобиля нередко является единственным способом получить достаточно крупную сумму денег. Однако поиск покупателя может занять достаточно длительный срок. Компании-скупщики могут решить эту...
Подробнее
Google получил патент на систему распознавания патрульных автомобилей - автоновости
7-09-2016, 13:00, Автоновости
Система будет определять автомобили экстренных служб по проблесковым маячкам....
Подробнее
Компания BYD обошла по продажам электромобилей Tesla и Nissan - автоновости
16-08-2015, 21:50, Автоновости
Компания BYD обогнала Tesla Motors и Nissan по продажам электрокаров....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU